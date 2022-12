Bostadsmarknaden 2022 har präglats av svag efterfrågan, stort utbud, få affärer och sjunkande priser. Kommer 2023 se likadant ut? Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar att hela 83 % av mäklarna tror på att trenden bryts under 2023 och en majoritet tror att det sker under andra kvartalet. Däremot tror väldigt få av på stigande bostadspriser under 2023 som helhet