Mäklarna om de stora affärerna

JLL och Colliers var rådgivare åt Urban Partners vid den största direkta försäljningen av en logistikportfölj i Norden för 10,5 miljarder kronor. Colliers var även rådgivare i Castellums avyttring av samhällsfastigheter för 5,6 miljarder kronor.

– Logistik och samhällsfastigheter fortsätter att vara två av de mest efterfrågade segmenten i Norden. Kombinationen av två stora logistikportföljer och en portfölj inom samhällsfastigheter visar på den bredd av kapital som i dag riktas mot Norden. Det är en tydlig temperaturmätare på den nuvarande marknaden. Vi är glada över att ha stöttat våra kunder i dessa viktiga transaktioner, tillsammans med våra professionella samarbetspartners och respektive köpare, säger André Lundberg, Head of Capital Markets Sweden på Colliers.

– Vi är stolta över att ha väglett Urban Partners genom dessa stora portföljaffärer. Dessa moderna logistikfastigheter av högsta kvalitet representerar exakt den typ av tillgångar som attraherar ett starkt investerarintresse på dagens marknad. Vi gratulerar samtliga parter till framgångsrikt genomförda transaktioner, säger Linus Ericsson, vd för JLL Sverige.