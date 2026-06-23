Maja Ivarsson ny vd vid Liljewall

Liljewalls styrelse har utsett Maja Ivarsson till ny vd. Med dokumenterad erfarenhet av att utveckla kreativa verksamheter tar hon nu över ledarskapet för ett av Sveriges största medarbetarägda arkitektkontor, med sikte på att stärka bolagets roll och erbjudande inom hållbar samhällsutveckling.

Maja Ivarsson är arkitekt och kommer närmast från rollen som VD för Nyréns Arkitektkontor, och har tidigare i karriären även varit VD på Okidoki arkitekter. Med sig till Liljewall har hon en gedigen erfarenhet av affärsutveckling, organisationsutveckling och ett kulturdrivet ledarskap.

VD-skiftet sker under hösten då Maja Ivarsson tar över efter Niclas Sundgren. Efter sex år som VD fortsätter Sundgren i företaget, med fokus på framtida kund- och affärsutveckling.

Maja Ivarsson tar över ett kontor vars verksamhet vilar på idén om att skapa var dags arkitektur, en övertygelse om att omtänksam gestaltning gör livet både smidigare och vackrare för de människor som använder miljöerna. Med en bred kompetens som spänner över arkitektur, stadsutveckling, landskapsarkitektur, kulturmiljö, transformation och hållbarhet har Liljewall under lång tid utvecklat projekt som skapar långsiktiga värden över hela landet.

– Hållbarhet har varit min drivkraft ända sedan jag valde att bli arkitekt, och det som lockar mig med Liljewall är just kombinationen av stark arkitektonisk kompetens och ett genuint fokus på hållbar samhällsutveckling. Företaget har en imponerande bredd och en kultur som bygger på delaktighet. Att få leda ett företag som vill förbättra var dags arkitektur och samtidigt bygga en organisation som skapar värde över tid känns både inspirerande och meningsfullt, säger Maja.

Andreas Svartling, styrelseordförande i Liljewall, betonar att rekryteringen handlar om att bygga vidare på företagets styrkor samtidigt som nya perspektiv tillförs. Han lyfter även fram Maja Ivarssons förmåga att kombinera affärsmässighet med ett tydligt ledarskap.

– Liljewall har en hög kompetens och ett fantastiskt engagemang hos våra medarbetare och delägare. Med Maja får vi en ledare som förenar strategisk höjd med en djup förståelse för kunskapsintensiva och kreativa organisationer. Hon har visat att hon kan bygga starka verksamheter oavsett marknadsläge, vilket gör henne helt rätt för att leda Liljewall framåt. Vi hälsar henne varmt välkommen och ser fram emot vår fortsatta resa ihop, säger Andreas Svartling.

Liljewall går nu in i nästa kapitel av sin utveckling, med fortsatt fokus på hållbarhet, kvalitet och långsiktigt värdeskapande.

– Arkitektbranschen befinner sig i ett spännande skifte där frågor som transformation, återbruk och klimatanpassning är avgörande. Jag tror att framtidens mest framgångsrika arkitektkontor är de som lyckas förena hög arkitektonisk kreativitet med stark affärsmässighet, nyfikenhet och mod. Liljewall har fantastiska förutsättningar här. Att få leda ett företag som vill förbättra var dags arkitektur genom att bygga en organisation som skapar värde över tid känns både inspirerande och meningsfullt, säger Maja Ivarsson.