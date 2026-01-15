Natalie Bretz och Ludwig Mild.

Magnusson stärker sitt fastighetsteam

Magnusson Advokatbyrå fortsätter att växa och förstärker sin rådgivning inom fastighetssegmentet.

Under januari anslöt Natalie Bretz som delägare till byråns Real Estate & Infrastructure team tillsammans med Ludwig Mild. Natalie och Ludwig har gemensam bakgrund från annan byrå och får en central roll i Magnussons långsiktiga strategi att ytterligare stärka byråns position inom fastighetstransaktioner, projektutveckling samt entreprenad- och infrastrukturprojekt.

Natalie arbetar brett inom fastighetssegmentet med kommersiella fastighetstransaktioner, entreprenadprojekt och fastighetsutveckling. Hon har omfattande erfarenhet av bland annat forward funding, sale and leaseback-transaktioner, komplexa JV-projekt samt entreprenad- och infrastrukturprojekt med både svensk och internationell anknytning.

Ludwig är specialiserad inom kommersiell fastighetsrätt och transaktioner med stor erfarenhet av aktieöverlåtelseavtal, aktieägaravtal och bolagsrätt innefattande frågor om utdelningar, fusioner, minskning av aktiekapital och förvärvslåneförbud.

– Vi är mycket glada att välkomna Natalie och Ludwig till Magnusson. Natalies unika kombination av transaktions- och projektutvecklingskompetens, tillsammans med Ludwigs specialistkunskaper inom kommersiell fastighetsrätt stärker vårt erbjudande inom fastighetsområdet ytterligare. Deras erfarenheter och driv kommer att vara ett betydande tillskott för våra klienter och för byrån, säger Morvarid Dorkhan Nilsson Styrelseordförande på Magnusson

– Magnusson är en modern, internationell och framåtriktad byrå med djup kompetens inom områden som är viktiga för rådgivningen inom fastighetssegmentet. Mitt fokus kommer att vara transaktioner och projekt. Marknadssignalerna är tydligt positiva och vi tror på ett bra transaktionsår för fastigheter 2026. Jag ser fram emot att bidra till byråns fortsatta utveckling och att arbeta tillsammans med ett starkt och växande team som delar samma engagemang och ambitioner, säger Natalie Bretz.

 

