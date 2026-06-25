Magnusson Advokatbyrå flyttar till nya lokaler nära Stureplan

Magnusson Advokatbyrå fortsätter sin tillväxtresa och flyttar den 1 oktober 2026 från Strandvägen 1 till nya lokaler på Norrlandsgatan 20 i Stockholm, ett stenkast från Stureplan. Fastigheten ägs av Axfast.

I mars 2025 flyttade Magnusson till Industricentralens fastighet Bodarne 14 på Strandvägen 1, men nu väljer man alltså att flytta till Norrlandsgatan. Lokalerna på Strandvägen är Convendums lokaler och är en temporär lösning efter att byrån flyttade från för små lokaler på Hamngatan.

De nya lokalerna på Norrlandsgatan är cirka 1 000 kvm och omfattar två våningsplan i den anrika fastigheten Vildmannen 10 och kommer att totalrenoveras för Magnussons verksamhet, med fokus på effektiva arbetsflöden och en modern arbetsmiljö anpassad för framtidens juridiska rådgivning. Fastigheten är ett välbevarat sekelskifteshus från 1888, ritat av arkitekten Kasper Salin.

Magnusson Advokatbyrå hade tre lokaler att välja på och Axfasts lokaler på Norrlandsgatan passade dem allra bäst.

– Vi har inte haft några mellanhänder när vi har sökt nya lokaler utan jag har haft direktkontakt med alla fastighetsägare i området. Axfasts lokaler passade oss absolut bäst. Vi fick precis det vi ville ha, alla funktioner och på det läget vi vill vara på, säger Natalie Bretz, partner Real Estate Magnusson Advokatbyrå till Fastighetsvärlden.

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Magnusson vd, Yeshi Tikkanen, är också nöjd med flytten som väntar.

– Med de nya lokalerna skapar vi en långsiktig miljö som stärker samarbete, effektivitet och trivsel, samtidigt som den speglar Magnussons position och ambitioner framåt. Vi ser mycket fram emot att välkomna både medarbetare och klienter till Norrlandsgatan 20, säger han.

Magnusson är en affärsjuridisk advokatbyrå med fokus på hållbar framgång. Byrån har en stark närvaro i de nordiska och baltiska länderna, med kontor i sex länder och över 160 medarbetare. Magnusson erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning till svenska och internationella företag.