Magnus Månsson får nobben i Falkenberg

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inte förlänga ramavtalet med exploatören Magnus Månsson Fastighets AB för planerad byggnation i Glommens hamn.

Arkitekten Magnus Månsson har varit drivande i projektet. Det har planerats för ett hotell, restaurang och 30–40 nya bostäder.

Det aktuella ramavtalet tecknades ursprungligen 2021 för genomförande och byggnation av hotell och bostäder inom detaljplanen för Morups-Lyngen 2:40 med flera. Efter överklagande undertecknades avtalet av kommunen i november 2022 och har därefter förlängts en gång. Nuvarande avtal gäller till och med den 30 juni 2026.

– Nu behöver vi ta ställning till hur vi bäst går vidare med utvecklingen av Glommens hamn på ett sätt som är hållbart och långsiktigt för kommunen och för de boende i Glommen, säger Per Svensson, kommunstyrelsens ordförande i Falkenbergs kommun.

Sandra Johansson, oppositionsråd, delar bedömningen om att inte förlänga ramavtalet.

– Vi har diskuterat detta under en lång tid och det är ett komplicerat ärende. Det tillhör inte vanligheterna att vi avslutar ett avtal så här men i detta fall så har vi varit politiskt överens om att detta är den bästa vägen att komma vidare med utvecklingen i Glommen, säger hon.

Detaljplanen för området har varit ute på granskning under våren 2026. Enligt tidigare förslag fanns en överenskommelse framtagen om att förlänga ramavtalet ytterligare ett år, till och med den 30 juni 2027. Tanken var att ramavtalet därefter skulle ersättas av ett markanvisningsavtal eller köpekontrakt senast vid antagandet av detaljplanen.

– Även om avtalet med exploatören inte förlängs så fortskrider arbetet med detaljplanen. I vilken form det kommer att ske kommer vi behöva undersöka och återkomma till, säger Frida Guntell, Mark- och exploateringschef, Falkenbergs kommun.

Planerna för området omfattar hotell, bostäder och verksamhetslokaler.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen för slutligt beslut.