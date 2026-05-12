Magnus Billing tar klubban i RE Equity

RE Equity, som har fokus på LSS-bostäder, fortsätter sin tillväxtresa. Som ett led i det har RE Equity nu förstärkt styrelsen med personer som tillför djup kompetens och lång erfarenhet.

– Vi är otroligt glada över att ha knutit till oss så meriterade personer, men framför allt bra människor som tror stenhårt på det vi bygger och planerna framåt. Det är den kombinationen som gör skillnad när man ska gå från ambition till leverans, säger Max Qwarnström, vd och grundare.

Bolagets styrelse:

Magnus Billing – Styrelseordförande
Tidigare VD för Nasdaq Nordics och Alecta. 24 års erfarenhet från internationella finans- och försäkringsmarknader.

Peter Strandell – Styrelseledamot
25+ års erfarenhet från internationella finansmarknader och fintech i ledande C-suite-roller. Ledde Nasdaq Inc:s kapitalrestrukturering efter finanskrisen och har genomfört finansiering av 100+ M&A-transaktioner.

Peter Preisler – Styrelseledamot
35+ år i den globala kapitalförvaltningsindustrin. Senast Managing Director och Head of EMEA Capital Formation på Oaktree Capital Management, dessförinnan Head of EMEA på T. Rowe Price.

Max Qwarnström – grundare och styrelseledamot sedan tidigare.
Ralph Torgersson – grundare och styrelseledamot sedan tidigare.

– Det jag ser i RE Equity är en tydlig och disciplinerad strategi för att bygga en diversifierad portfölj av samhällskritiska fastigheter med långa och stabila hyresintäkter. Det är en kombination av samhällsnytta, stabil och långsiktig avkastning som få plattformar i Norden kan adressera lika strukturerat. Potentialen är betydande, och det är därför jag valde att kliva på som styrelseordförande, säger Magnus Billing, styrelseordförande

