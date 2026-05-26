Magnentus hyr ut 6 100 kvm till fem nya hyresgäster

Magnentus-koncernen fortsätter att stärka utvecklingen av M-Kvarteren och den nedre delen av Drottninggatan, i Norrköping, genom flera nya uthyrningar. Totalt har 6 100 kvm kontors- och butikslokaler hyrts ut till fem nya hyresgäster: Migrationsverket, Advokatfirman Wagnsson AB, Random Nerd, Ekonomiloftet, Nora Frisör samt Mikan Medical.

Sedan tidigare har Magnentus även kommunicerat att SEB kommer att etablera sitt nya bankkontor i området samt att Projkon AB valt att både förlänga sitt hyresavtal och utöka sina lokaler.

– Intresset är större än på länge att etablera sig i våra kvarter, och vi har fler uthyrningar på gång som vi hoppas kunna kommunicera innan årsskiftet, säger Emma Lindholm, vice-VD på Magnentus.

Magnentus ser en fortsatt positiv utveckling för området och bedömer att efterfrågan på centralt belägna lokaler med starka kommunikationsmöjligheter kommer att fortsätta vara hög.