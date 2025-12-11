Natalie Aranda, AMF Fastigheter, Isabelle Cederblad och Henrik Pettersson, Mackverket. Foto: Jan Sjöberg

Mackverket öppnar hos AMF i Marievik

Mackverket tar nytt kliv och öppnar restaurang i Marievik – ett matcafé med fokus på genomtänkta, matiga mackor gjorda på surdegsbröd med smakrika, noggrant utvalda råvaror. Den nya satsningen landar vid kajen i Marievik, mitt i ett område som växer fram som en plats för skönt stadsliv, kajbad och möten över riktigt bra mat.

Mackverket i Marievik

  • Typ av enhet: Matcafé med helhetskoncept
  • Nyhet: Första fristående enheten – utvecklat koncept med bredare meny och dryck
  • Hållbarhet: Återbruk i inredning, matsvinnsmätning via Generation Waste
  • Öppning: Maj 2026
  • Plats: Marievik, Kakelhuset, intill nya Marieviksparken och kajen
Det nya matcaféet erbjuder en bredare meny med mat och dryck, naturviner och egen öl bryggd tillsammans med ett lokalt bryggeri. Med längre öppettider och större spelrum över dygnet vill Mackverket skapa en plats där varje gäst känner sig som en stammis.

– Vår idé är enkel: en macka är en måltid som förtjänar tid, omsorg och råvaror av bästa kvalitet. Nu får vi möjlighet att skapa en plats som känns som hemma, där vi kan bidra till en fantastisk miljö vid kajen i Marievik – ett spännande område vid vattnet och en atmosfär för skönt stadsliv, där människor möts över riktigt bra mat, säger Isabelle Cederblad, grundare av Mackverket.

Sedan starten som pop-up i Ringens Centrum har Mackverket etablerat sig i fyra foodcourts och Vrak museum. Nu tar de nästa steg med en egen enhet som genomsyras av Mackverkets koncept – från utsidan till insidan och hela vägen in i köket.

Att tänka på sitt klimatavtryck är en självklar del av satsningen. Inredningen bygger på återbruk, matsvinn mäts via Generation Waste och verksamheten styrs av tydliga hållbarhetsmål. Grundvärderingarna är tydliga: proffs i köket, hög kvalitet, familjär känsla och generöst bemötande.

Restaurangen öppnar i Kakelhuset, intill den nya parken och kajen med Marieviksbadet.

Marievik är mitt i en omvandling – från slutet kontorsområde till en levande stadsdel vid vattnet. Här skapar AMF Fastigheter en plats som samlar det bästa med Stockholm: vatten och natur, kultur och kreativitet, puls och progressivitet. Visionen för 2030 är ett vardagsrum vid Årstaviken med restauranger, kajbad, hotell, livescen och kreativa mötesplatser. En destination för mat, kultur och gemenskap – där livskvalitet är utgångspunkten och starka varumärken kan attrahera morgondagens talanger.

– Det känns väldigt roligt att få välkomna Mackverket till Marievik. När vi utvecklar Marievik handlar det om mer än byggnader och kontor – vi skapar en stadsdel där vardagen känns levande och mänsklig. Mat och kultur blir en självklar del av rytmen här för att ge människor mötesplatser, energi och upplevelser som vi minns, säger Natalie Aranda, platsutvecklare på AMF Fastigheter.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

