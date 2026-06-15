Vertikal skog på Folkungagatan
Vertikal skog på Folkungagatan. Visionsbild: AHL Projekt & Strategi AB

Macktomt på Söder kan bli grönskande sjuvåningshus

Från grusplan till prunkande bostadshus i sju våningar. Nu finns ett innovativt förslag om att omvandla en öde mackplan på Södermalm i Stockholm till en grön fastighetsoas.

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Platsen där macken vid Ersta sjukhus på Folkungagatan stängde för elva år sedan, har sedan dess stått övergiven och tom.

Synd, tycker AHL Projekt & Strategi.

Nu har de tagit fram ett förslag för ett bostadshus i sju våningar med grönskande terrasser, beklädda av träd och växter – inspirerat av de prisbelönta höghusen Bosco Verticale i Milano som är täckta av tusentals träd, buskar och perenner, skriver Mitti.

– Arkitektens roll är inte bara att rita lådor eller sekelskiftespastischer. Det finns sätt att få naturen att öka byggnaders betydelse och gynna ekosystemet, säger Petter Hauffman, landskapsarkitekt vid AHL, till tidningen, och fortsätter:

– När man bygger en stad pratas det sällan om hur medborgare påverkas av bebyggelsen. Får vi till en grön miljö så hjälper det dem som rör sig i stan att må bättre.

Vertikal skog på Folkungatan
Vertikal skog på Folkungagatan. Visionsbild: AHL Projekt & Strategi AB
Vertikal skog på Folkungatan
Fördelarna är med grönskande hus inte bara estetiska, menar AHL, utan grönskan kan även bidra med exempelvis renare luft och isolering. Visionsbild: AHL Projekt & Strategi AB

Utöver växtligheten ska fastigheten även innehålla bostäder, restauranger samt kaféer och cykelparkering i bottenplan.

I dag arrenderas tomten av energibolaget St1 fram till slutet av 2027. De har inte gett besked om de vill förlänga arrendet eller om det ska återgå till staden, skriver Mitti. Utöver det skulle detaljplanen behöva ändras, bygglov få tummen upp och bygget strösslas med ekonomiska medel.

Vertikal skog på Folkungatan
Den prunkande fastigheten skulle ligga jämte Ersta sjukhus på Folkungagatan. Visionsbild: AHL Projekt & Strategi AB
Vertikal skog på Folkungatan
Tomten på Folkungagatan arrenderas i dag av St1. Visionsbild: AHL Projekt & Strategi AB
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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