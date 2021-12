M&A-affärer utgör hälften av rekordet 350 miljarder

Under 2021 hade Sverige ett rekordstort antal M&A-transaktioner på kommersiella fastighetsmarknaden – hela 18 transaktioner jämfört med snittet om tre affärer per år för perioden 2017–2020. Det visar Savills i en färsk analys. Savills förutspår att transaktionsvolymen för 2022 uppgår till 250 miljarder kronor

– Konsolideringsfasen som marknaden genomgår beror på den höga konkurrenskraften och att det är relativt många fastighetsbolag sett till marknadens storlek. Det lockar både svenska och utländska investerare att hitta synergier inom förvaltningen, finansieringen och projektutvecklingen i sina befintliga portföljer, säger Maryrose David, analyschef på Savills.

Dessa affärer har tudelat transaktionsmarknaden då exempelvis kontorsandelen sett till volym justeras till drygt hälften när M&A-affärerna exkluderas från totalvolymen. Det låga antalet kontorstransaktioner bedömer Savills främst beror på ett minskat utbud snarare än en minskad efterfrågan. Under 2021 har de kontorsfastigheter som avyttrats generellt gått för nivåer likt dem innan pandemin och vissa har gått för rekordnivåer.

Bostadssegmentet kvarstår som det största segmentet sett till volym, vilket visar på en hög aktivitet både sett till konsolideringar samt traditionella fastighetstransaktioner.

Savills bedömer att investeringsmarknaden kommer att präglas av fler sammanslagningar på börsen, dock inte att antalet fastighetsbolag blir färre. M&A-affärer kommer även att ske inom fler segment än de vi ser idag.

Transaktionsvolymen för 2021 passerade redan under september rekordet som noterades 2019 och uppgår idag till cirka 350 miljarder kronor. Hittills i år uppgår andelen utländska investeringar till 23 procent, vilket motsvarar 81 miljarder kronor. Denna volym är cirka 75 procent högre än snittet för de senaste fem åren (46 miljarder kronor).

Svenska utlandsinvesteringar i fastigheter slog också rekord under året. Svenska bolag investerade nästan 10 miljarder euro i Europa under årets första tre kvartal. Just nu är svenska utlandsinvesteringar högst i Europa under 2021.

– Det är glädjande att fastighetsmarknaden är fortsatt stark – både i Sverige men även internationellt. Att de svenska utlandsinvesteringarna nådde en toppnotering 2021 beror på riskdiversifiering och möjligheten för svenska investerare att uppnå högre avkastning, säger Carolina Herling, transaktionschef på Savills.

Utsikten för fastighetsmarknaden i Sverige för 2022 är med andra ord positiv, enligt Savills.

– Vi ser ett fortsatt gynnsamt klimat för fastighetsinvesteringar eftersom tillgången på både eget och lånat kapital är god, finansieringskostnaderna låga och investeringsviljan hög. Det finns ett stort inflöde av utländskt kapital, vilket tyder på en fortsatt stor konkurrens och höga transaktionsvolymer under 2022, säger Maryrose David.

Savills förutspår att transaktionsvolymen för 2022 uppgår till 250 miljarder kronor, vilket i så fall blir den näst högsta volymen som någonsin har uppmätts.