M2 ökar till över 50 procent av rösterna i Corem

Rutger Arnhults M2 ökar sitt ägande i Corem till över 50 procent av rösterna. Det sker efter att M2 har träffat ett avtal om att förvärva Gårdarikes aktier i Corem, vilket utgör drygt 16 procent av rösterna och 4,8 procent av kapitalet. Gårdarike ägs av Rutger Arnhults bror, Urban Telling. M2 betraktar nu Corem som ett dotterbolag. M2 storsålde nyligen aktier i Logistea.

Köpeskillingen erläggs genom kvittning av M2:s utestående fordringar på Gårdarike. Transaktionen genomförs således utan kontant utbetalning. Transaktionen genomförs till dagens stängningskurs.

– Corem är M2:s största innehav och det är av naturliga skäl ett bolag vi känner väl. Även om fastighetsbolagen och inte minst kontorssegmentet varit prövande de senaste åren tror vi på Corem långsiktigt. Aktien handlas idag till en värdering som enligt vår bedömning väsentligt understiger de underliggande tillgångarnas värde. Substansvärdet (NAV) uppgick till 10,96 kr vid första kvartalets slut och aktien har den senaste veckan handlats under 2,50 kr. Genom att omvandla våra fordringar på Gårdarike till ett direkt ägande i Corem stärker vi vår exponering mot tillgångar som vi är övertygade om kommer att utvecklas väl framöver – utan att binda nytt kapital. Det är ett tydligt uttryck för vår tro på Corems värde och framtid, säger Jakob Mörndal, VD M2 Asset Management AB.

Efter transaktionen kontrollerar M2 drygt 52 procent av kapitalet och 64 procent av rösterna i Corem. M2 passerar därmed 50 procent av rösterna och Corem blir dotterbolag till M2 och konsolideras i M2-koncernen från och med andra kvartalet 2026.

Rutger Arnhults M2 sålde nyligen 50 miljoner B-aktier i fastighetsbolaget Logistea för 662 miljoner. Posten motsvarar 9,8 procent av kapitalet i bolaget. Arnhult äger därefter 43,76 miljoner aktier, vilket motsvarar 10,85 procent av kapitalet och rösterna i Logistea.