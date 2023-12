K-Märkt köps av Sodexo – vill växa i Sverige

Totalt 4.959 kvm På Karlavägen 100, i fastigheten Garnisonen 3 som ägs av Vasakronan.

– Det var dags för oss på K-Märkt att ta nästa kliv. Det blev naturligt att kroka arm med en större aktör, en trygg ägare som kan ta det här vidare. Vi kan fokusera på det vi faktiskt gör bäst – att laga hållbar mat och förändra världen. Det är ju vår ambition, att bidra till en bättre planet, säger en av grundarna Jens Dolk till FV.

När K-Märkt på klassiskt sätt lade ut att varumärket finns tillgängligt på marknaden nappade Sodexo. Och nu är det alltså dags. Enligt Jens Dolk har Sodexo redan gjort ett ganska gediget arbete men framför allt har bolaget bestämt sig för att bli världsledande på hållbarhetsfrågor när det gäller mat.

– Det här är ett sätt ta sig en bit på den vägen, genom att nyttja kraften hos K-märkt. Jag hoppas at vi ska kunna inspirera till en förändring på ett större plan genom Sodexo. Det blir tydligare och tydligare att det är genom maten vi kan förändra, faktiskt mer än man tror. Lite förenklat kan man säga ”Save the food, save the planet”, säger han.

För K-Märkts del innebär det till en början inte så mycket. De sex restauranger man driver i dag kommer att finnas kvar. Den första restaurangen öppnades för nio år sedan i Vasakronans Garnisonen 3 på Karlavägen 100.

Sedan dess har det blivit fem till i Stockholmsområdet:

I Humlegårdens fastigheten Stenhöga 2 i Solna strand, i foodcourten på Teatern i AMF:s köpcentrum Ringen och hos AMF i fastigheten Grävlingen 12 på Mäster Sameulsgatan 30.

Ytterligare två restauranger har öppnat efter pandemin. En i Frösunda i Solna i fastigheten Hilton 2 som ägs av Fastpartner, och i Atrium Ljungbergs Life City i Hagastaden. I båda fallen har K-Märkt blivit uppvaktade av fastighetsbolagen som vill se restaurangkonceptet i sina bottenplan.

– Det här kommer att göra att vi har kraften att ta oss vidare. Framför allt vill vi nå ut i fler städer i Sverige och öppna fler restauranger. Om vi kan nå ut till fler med vår modell kan många fler måltider bli hållbara.

K-Märkts modell var en smula annorlunda när de dök upp på marknaden. Att inte ha en klar meny och att gästerna fick väga sin mat och betala utifrån vikt var inte vanligt. I dag pratar de flesta om att minska matsvinnet, men inte då.

Att öppna fler restauranger i Stockholm är intressant, men även i Göteborg, Malmö och Uppsala.

– Egentligen kan det var som helst i Sverige. Vi slänger en tredjedel av all mat som produceras i Sverige och som importeras i dag. Den maten slängs på flera olika ställen och i olika led, så det finns mycket mat att rädda. På så sätt ser jag framför mig att vi kan sprida oss över hela Sverige.

De matkaféer K-Märkt har öppnat på Mäster Samuelsgatan och i Ringen kan dyka upp fler ställen menar han. I fler fastigheters receptioner och i huvudentréer.

Förfrågningarna från fastighetsägare är många och det har skett förändringar under nio år. Förr var K-Märkt hyresgäster. Nu är det mer ett samarbete och K-Märkt en del av servicen i byggnaden.

– Vi blir uppvaktade av fastighetsägare som vill ha något lite mer kvalitativt, annorlunda och naturligtvis hållbart.

Ska ni ta över världen?

– Gärna, inte mig emot. Jag vill inspirera världen. K-Märkt har en ambition att när Sverige gör sitt bokslut för Agenda 30, då vill vi komma med i tacktalet i slutet av filmen, du vet när texterna rullar där mot slutet. Vi vill att det ska stå ”Tack K-Märkt”.

– Det spelar ingen roll hur många restauranger vi har eller hur stora de är, det kommer ändå bara vara en piss i Atlanten. Men, om vi inte bara gör utan också hjälper till att sprida budskapet och inspirerar andra då kanske vi plötsligt kan få den där tack-texten.

Är ni inte rädda för att bli uppätna av stora Sodexo?

– Det är ju så klart det första man tänker på, men K-Märkt kommer att vara ett helägt dotterbolag som ska verka som eget bolag under eget varumärke. Vi tre delägare fortsätter i verksamheten. Jag hoppas att K-Märkt och Sodexo kan bli bättre tillsammans och var för sig.