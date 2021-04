Lyxmärket Tiffany & Co öppnar på Birger Jarlsgatan

Tiffany’s tar över de lokaler som Nathalie Schuterman tidigare haft. Den aktuella fastigheten, Skravelberget Mindre 13, ägs av Vasakronan. Butiken kommer att ligga mellan två andra lyxmärken, Louis Vuitton och Gucci. Direkt norrut finns även Chanel.

Det amerikanska juvelerarföretaget grundades 1837. Kedjan har butiker i merparten av världens lyxmetropoler och storstäder – och snart alltså även en i Stockholm.

Kedjans mest välkända butik finns på Fifth Avenue, hörnet 57:e gatan, i New York. I Paris ligger flaggskeppsbutiken på 62 Champs-Élysées och i London på 25 Old Bond Street. Den enda enheten i Norden sedan tidigare finns i Köpenhamn, men den finns inne i Illum, på Østergade 52, och räknas oftast inte som en flaggskeppsbutik. Totalt har Tiffany & Co, enligt Fastighetsvärldens sammanställning, 52 butiker i Europa, varav 35 finns i Storbritannien, Italien, Frankrike och Tyskland. Enligt Fastighetsvärldens källor har kedjan under en länge tid letat efter en ”unik lokal i ett kanonläge i Stockholm.

Tiffany & Co förvärvades för övrigt av LVHM i januari 2021.

Vasakronan bekräftar uthyrningen till Tiffany & Co för Fastighetsvärlden. Lokalen är på cirka 400 kvm. Fastighetsvärlden saknar uppgift om när butiken ska öppna, men troligen under senare delen av sommaren.

Nathalie Schuterman flyttar tvärs över gatan, till Birger Jarlsgatan 2 (fastigheten Matrosen 4) som även den ägs av Vasakronan.