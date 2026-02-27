Lyten i mål med köpet av Northvolt – med bonus

Lyten har slutfört köpet av Northvolts svenska tillgångar. Arbetet med att starta upp batterifabriken kommer nu att inledas. Samtidigt står det också klart att EdgeConneX kommer att etablera ett datacenter på fabriksområdet i nära samarbete med Lyten. Det innebär ytterligare en storskalig etablering i Skellefteå. Den satsning som Northvolt planerade tidigare blir mindre i Lytens regi.

– Det är ett mycket glädjande och välkommet besked att Lyten nu kommer att starta batteritillverkning i Skellefteå. Vi välkomnar också EdgeConneX, vars investering nu ytterligare stärker Skellefteås förutsättningar för innovation och digital utveckling. Under de senaste åren har vi behövt vara flexibla och anpassa oss utifrån rådande förutsättningar, så vi vet också att vi är väl rustade inför den utveckling som nu kommer att ske, säger Lorents Burman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Lyten meddelar också att det nu kommer att bildas ett industrikluster på området i och med det EQT-ägda bolaget EdgeConneX:s etablering av ett datacenter. Det här innebär två storskaliga etableringar i Skellefteå. Utvecklingen bidrar fortsatt till den gröna omställningen och Skellefteå kommun kommer även framåt att arbeta för att stötta och skapa goda förutsättningar för att etablera och driva företag.

– Vi är förstås glada över att batteriproduktionen nu kan återupptas i Skellefteå. EU har i sin nyligen publicerade batteristrategi pekat ut batterier som en strategisk produkt för Europas konkurrenskraft och arbetet pågår på europeisk nivå för att skapa goda förutsättningar för hela värdekedjan. Skellefteå gör det möjligt för Sverige att ta en betydande position i detta arbete och bidra till en stark och motståndskraftig batterivärdekedja inklusive leverantörer, forskning och kompetensförsörjning, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör.