Lynea köper och byggstartar 56 radhus i Slättmalm

Lynea har tillträtt och byggstartat ett projekt omfattande 56 radhus i Slättmalm, Botkyrka kommun. Säljare är Blooc.

Blooc förvärvade byggrätterna från Botkyrka från Ikano och HSB under sensommaren 2025.

Lynea verkar för att minska bostadsbristen genom att utveckla nyproducerade, moderna och miljöcertifierade radhus och parhus i Storstockholm. Bolaget har en portfölj om 440 radhus och parhus, varav 70 har färdigställts.

Radhusen i Slättmalm kommer att byggas i trä med moderna planlösningar över två våningar och hög standard. Samtliga bostäder uppförs för att uppnå Svanenmärkning och är utformade för att möta högt ställda hållbarhetskrav, med material av hög kvalitet och energieffektiva lösningar.

Slättmalm är ett växande bostadsområde med ett naturnära läge intill Malmsjön, strax öster om Vårsta centrum i Botkyrka kommun. Området har goda kommunikationer mot Stockholm och byggs ut med bland annat förskola, park och ny kollektivtrafik.

Byggnation har inletts tillsammans med Blooc och Derome som samarbetspartners, och de första bostäderna planeras att färdigställas under hösten 2027.

Slättmalm är det senaste tillskottet i Lyneas samarbete med Blooc och Derome. Tillsammans har de tre aktörerna startat projekt omfattande 220 hus i Storstockholm.

– Slättmalm är ett fint exempel på den typ av välplanerade bostäder i attraktiva lägen som vi vill kunna erbjuda våra kunder. Genom projektet kompletterar vi portföljen söderut och får en mer välbalanserad geografisk närvaro, med attraktiva lägen i både söder och norr i Stockholms Län, säger Josefin Bergholtz, vd för Lynea.

– Vi är glada att fortsätta vårt samarbete med Lynea och att tillsammans med Derome byggstarta ännu ett projekt. Slättmalm speglar vår ambition att utveckla hållbara och välplanerade radhus i klassiska trädgårdsstäder, och det är värdefullt att göra det tillsammans med en långsiktig ägare, säger Stefan Gustavsson, vd på Blooc.