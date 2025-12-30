Lyko öppnar i Alectas Giraffen

Beräknad öppning är i slutet på april 2026.

Lyko är en av Nordens ledande e-handelsbolag inom skönhet och de har 34 helägda butiker i Sverige, Norge och Finland.

– Vi är otroligt glada över att, genom ett mycket gott samarbete med fastighetsägaren, få öppna en FabStore i Giraffen under våren 2026. För oss är Kalmar och Giraffen helt rätt plats i utrullningen av våra fysiska butiker och FabStore-konceptet. Etableringen blir startskottet för 2026 och ett viktigt steg i vår fortsatta satsning på fysisk retail säger Markus Axelsson, etableringschef på Lyko.

– Att vi får till en så stark etablering som Lyko, ger oss åter ett kvitto på att vi jobbar strategiskt helt rätt med den mötesplats som Kvarteret Giraffen nu är. Den målgrupp som Lyko har gör den här resan ännu mer spännande säger Martina Adolfsson Nyström, centrumchef i Kvarteret Giraffen.