Lyckas solen tränga bort allt regn under Mipim?

Väderprognoserna för Mipim i Cannes verkar förändras till något roligare. Från konstant regn under veckans första tre dagar till något mindre regn och sedan sol under slutet av veckan. Regntåliga skor, flera skor, massor av strumpor, regnjackor, paraplyer kan nog behövas i packningen. Ett entrépass in på den väderskyddade mässan kan vara ett vinnande koncept i år.

Flipflops och badkläder hade varit den ultimata klädseln, även om det kanske är lite kallt och inte helt passande klädsel för en affärsmässa.

Regn under Mipim är ingen höjdare. Dels av det uppenbara att många nordeuropéer delvis åker dit för att möta våren, dels att regnet aldrig rinner bort från trottoarerna och vägarna i Cannes.

För en vecka sedan talade flera av väderinstitutens prognoser om 25 mm konstant regn under tisdagen och 25 mm konstant regn under onsdagen samt lite duggregn under torsdagen.

Deppigt. Blött. Värre än i fjol och inledningen 2024.

Frankrikes nationella meteorologiska myndighet Météo‑France, som kanske kan antas vara bäst på att förutse vädret längs Rivieran, ger följande prognos, avläst vid lunchtid under fredagen.

Tisdagen regn hela dagen och för onsdagen kan solen titta fram vid lunchtid. (Klicka på länken ovan för att se uppdaterad prognos!).

SMHI:s prognos har nu ”endast” regn under tisdagen, ungefär 20 mm. Sen molnigt under onsdagen och soligt under torsdagen. Dagstemperaturen går från 13 till 17 grader.

Norska YR har, jämfört med för en vecka sedan, halverat nederbörden för tisdagen till cirka 10 mm, främst till lunchtid. Från onsdag och några dagar framåt utlovas sol. Temperatur 14–16 grader.