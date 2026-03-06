Lyckas solen tränga bort allt regn under Mipim?

Väderprognoserna för Mipim i Cannes verkar förändras till något roligare. Från konstant regn under veckans första tre dagar till något mindre regn och sedan sol under slutet av veckan. Regntåliga skor, flera skor, massor av strumpor, regnjackor, paraplyer kan nog behövas i packningen. Ett entrépass in på den väderskyddade mässan kan vara ett vinnande koncept i år.

Annons

Läs även

Flipflops och badkläder hade varit den ultimata klädseln, även om det kanske är lite kallt och inte helt passande klädsel för en affärsmässa.

Regn under Mipim är ingen höjdare. Dels av det uppenbara att många nordeuropéer delvis åker dit för att möta våren, dels att regnet aldrig rinner bort från trottoarerna och vägarna i Cannes.

För en vecka sedan talade flera av väderinstitutens prognoser om 25 mm konstant regn under tisdagen och 25 mm konstant regn under onsdagen samt lite duggregn under torsdagen.

Deppigt. Blött. Värre än i fjol och inledningen 2024.

Frankrikes nationella meteorologiska myndighet Météo‑France, som kanske kan antas vara bäst på att förutse vädret längs Rivieran, ger följande prognos, avläst vid lunchtid under fredagen.

Tisdagen regn hela dagen och för onsdagen kan solen titta fram vid lunchtid. (Klicka på länken ovan för att se uppdaterad prognos!).

SMHI:s prognos har nu ”endast” regn under tisdagen, ungefär 20 mm. Sen molnigt under onsdagen och soligt under torsdagen. Dagstemperaturen går från 13 till 17 grader.

Norska YR har, jämfört med för en vecka sedan, halverat nederbörden för tisdagen till cirka 10 mm, främst till lunchtid. Från onsdag och några dagar framåt utlovas sol. Temperatur 14–16 grader.

Croisette, som få vill uppleva den. Bild från 2025 Foto: Fastighetsvärlden
För en vecka sedan såg väderprognosen ännu deppigare ut. Regn gör det ännu svårare att få plats på restaurangerna. Foto: Fastighetsvärlden
Redo för sol. Tristare vid regn. Bild från 2024. Foto: Fastighetsvärlden
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Läs även

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Rekapitalisering ger hopp för bolaget

Hade kraftigt negativt eget kapital för några månader sedan.
Bildmontage på Operakällarens interirö, maten och vd Oscar Durling. Foto. Samuel Unéus

Michelin-restaurang tvingas stänga i fem år

Stort projekt i centrala Stockholm medför att 5 400 kvadratmeter restaurang och nöje måste slå igen.

Tidigare toppchef lämnar konsultbolag helt

Bekräftar för FV: ”Det är dags att göra något annat”. Nominerad för flera priser.

Sex experter om en allt hetare bostadsmarknad

”Typiskt i ett tidigt vändningsskede”, ”sannolikt kommer en rekyl” och ”ekonomisk vårvärme” är några av kommentarerna.
Porträtt

Växlar upp i nya lägen

Pandox vd rattar storaffärer i en bransch som åter visar stor framtidstro.

Ny rekordhyra i city – gamla nivån krossad

Hans Wallenstam berättar för Fastighetsvärlden om ny topphyran för kontor i Stockholm. Upp hela 30 procent.

Bekräftar ny topphyra i Göteborg – rejält rekord

Största uthyrningarna av kontor 2026
FV Quiz

FV Quiz: Vad kan du om kända hotell?

Vad heter ägarfamiljen bakom Elite? Vad står a:et för i Petter A Stordalen? Testa dina hotellkunskaper!

Castellum och Vasakronan kan bli stora vinnare

En handfull stora fastighetsbolag redo att hugga hyresgäster som måste lämna.

Möjlig drömaffär av Mengus – i skakig marknad

Intervju med Per Niklasson.

Nya Vera köpt 75 000 kvm via tolv affärer

Döpt bolag efter Sveriges första kvinnliga ingenjör.

Vasakronan hyr ut 6 300 kvm

Hyr ut hel fastighet på Kungsholmen i Stockholm.

PP Pension hyr ut 3 600 kvm till myndighet

Fullt uthyrt i attraktivt läge i närheten av centralen.

Eurocommercial förvärvar för över miljard

Handelsplats om hela 45 000 kvm byter ägare.

Köper stora Frösundavik för 3 miljarder

50 000 kvm lokaler. Lösningen för den plan som FV tidigare berättat om.

Lista: Största affärerna 2026

Bakslag efter storköp - tvingas nu riva i Solna

Här har Fortifikationsverket köpt i 08-området
Tillbaka till förstasidan