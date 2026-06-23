LW Fastigheter köper i Kalmar för 69 mkr

LW Fastigheter har förvärvat logistikfastigheten Elefanten 4 i Kalmar till ett underliggande fastighetsvärde om 69 miljoner kronor.

Tillträde skedde den 22 juni.

Fastigheten är strategiskt belägen i Kalmar, i direkt anslutning till LW Fastigheters befintliga bestånd, vilket stärker bolagets närvaro i regionen och skapar goda möjligheter till förvaltningssynergier.

Förvärvet har genomförts i konkurrens med flera aktörer, vilket speglar ett fortsatt starkt intresse för högkvalitativa fastigheter i attraktiva lägen samt den positiva utvecklingen på den lokala marknaden.

Fastigheten är fullt uthyrd till Bergkvara Group AB, som bedriver verksamhet i lokalerna och kommer att kvarstå som hyresgäst.

– Vi är mycket glada över att ha genomfört den här affären. Det var ett stort intresse för objektet, vilket bekräftar både efterfrågan på den här typen av tillgångar och Kalmar som en stark marknad. Läget, i nära anslutning till vårt befintliga bestånd, skapar tydliga operativa fördelar för oss. Vi ser också fram emot att utveckla fastigheten vidare tillsammans med Bergkvara, säger Daniel Forss, VD för LW Fastigheter.

LW Fastigheter ser ytterligare utvecklingsmöjligheter i fastigheten och planerar att, tillsammans med hyresgästen, genomföra investeringar kopplade till elektrifiering och energieffektivisering.

– Vi ser positivt på att LW Fastigheter tar över ägandet av bussdepån i Kalmar. Det skapar långsiktiga och stabila förutsättningar för både depåns utveckling och kollektivtrafiken i Kalmar, säger Hans Nilsson, vd och koncernchef för Bergkvara Group AB.

– Bergkvara teamet har under lång tid förvaltat och utvecklat fastigheten på ett mycket bra sätt. Vi är glada över att de fortsätter som hyresgäst och ser goda möjligheter att tillsammans vidareutveckla anläggningen, säger Daniel Forss.