Lusso Gruppen avyttrar lättindustrifastighet i Burlöv

Lusso Gruppen har avyttrat lättindustrifastigheten Sunnanå 6:38 i Burlövs kommun. Fastigheten tillträddes den 1 juli.

Croisette och Fredersen Advokatbyrå har varit rådgivare till säljaren i affären.

Lusso Gruppen har avyttrat lättindustrifastigheten Sunnanå 6:38 i Burlövs kommun. Fastigheten är belägen i Toftanäs och omfattar drygt 2 000 kvm fördelat på en lagerbyggnad och en kontorsbyggnad som uppfördes 2008. Ytorna är för närvarande fullt uthyrda.

Affären har genomförts i bolagsform och fastigheten tillträddes den 1 juli.