Lundström och Sällström till Fabeges styrelse

Erik Sällström och Mikael Lundström föreslås bli nya ledamöter i Fabeges styrelse. Lennart Mauritzson föreslås bli ny ordförande.
Valberedningen föreslår:
- att styrelsen ska bestå av sex ledamöter (utan suppleanter).
- att omvälja Anette Asklin, Mattias Johansson, Lennart Mauritzson och Sofia Watt samt nyval av Erik Sällström och Mikael Lundström. Bent Oustad (nyligen utsedd till vd i Fabege) och Jan Litborn (tidigare ordförande) har avböjt omval.
- att till styrelsens ordförande nyvälja Lennart Mauritzson.
Erik Sällström är delägare och vd för det familjeägda fastighetsbolaget Lerstenen i Umeå samt styrelseordförande i byggbolaget Selbergs i Umeå.
Mikael Lundström var tidigare vd och koncernchef i Svefa samt är styrelseordförande i Värderingsdata och styrelseledamot i Svefa Partners och Specialfastigheter.
Valberedningen inför årsstämman 2026 består av Göran Hellström (Backahill AB), Haavard Rønning (Norwegian Property ASA), Katarina Hammar (Nordea Funds Ltd) samt Roger T Storm (Handelsbanken Fonder). Tillsammans representerar de 43,2 procent av aktierna och rösterna i Fabege per den 31 december 2025.