Lundström och Sällström till Fabeges styrelse

Erik Sällström och Mikael Lundström föreslås bli nya ledamöter i Fabeges styrelse. Lennart Mauritzson föreslås bli ny ordförande.

Valberedningen föreslår:

att styrelsen ska bestå av sex ledamöter (utan suppleanter).

att omvälja Anette Asklin, Mattias Johansson, Lennart Mauritzson och Sofia Watt samt nyval av Erik Sällström och Mikael Lundström. Bent Oustad (nyligen utsedd till vd i Fabege) och Jan Litborn (tidigare ordförande) har avböjt omval.

att till styrelsens ordförande nyvälja Lennart Mauritzson.

Erik Sällström är delägare och vd för det familjeägda fastighetsbolaget Lerstenen i Umeå samt styrelseordförande i byggbolaget Selbergs i Umeå.

Mikael Lundström var tidigare vd och koncernchef i Svefa samt är styrelseordförande i Värderingsdata och styrelseledamot i Svefa Partners och Specialfastigheter.

Valberedningen inför årsstämman 2026 består av Göran Hellström (Backahill AB), Haavard Rønning (Norwegian Property ASA), Katarina Hammar (Nordea Funds Ltd) samt Roger T Storm (Handelsbanken Fonder). Tillsammans representerar de 43,2 procent av aktierna och rösterna i Fabege per den 31 december 2025.