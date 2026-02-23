Lunds domkyrka i tredje markförsäljning

Domkyrkans stadsutvecklingsprojekt Råängen på Brunnshög i Lund går in i nästa fas. Den tredje tomten inom projektets första detaljplan har nu sålts till General Architecture, som tillsammans med den aktiva delägaren och finansiären Axiö-gruppen utvecklar ett bostadskvarter med bostadsrätter.

Kvarteret omfattar cirka 1 500 kvadratmeter BTA i en första etapp och är det första av fyra planerade hus, som tillsammans uppgår till omkring 7 000 kvadratmeter BTA. Byggstart planeras till slutet av 2027 med beräknad säljstart sommaren samma år.

Det är första gången i utvecklingen av Råängen som ett arkitektkontor även går in rollen som byggherre. Upplägget innebär att gestaltning och utveckling integreras från start, med en sammanhållen styrning av projektets kvalitet och långsiktighet.

– Att General Architecture i detta projekt även tar byggherreansvar ligger helt i linje med vår omvända process, där arkitekten har

en central roll i att driva projektet. Det är ett sätt att säkerställa att Råängens värdegrund omsätts hela vägen från idé till färdig byggnad. När ansvar och ambition hålls samman skapas goda förutsättningar för långsiktighet – både socialt och i den byggda miljön, säger Lena Sjöstrand, präst och medlem i Råängens styrgrupp.

Storleken och processen för utvecklingen av den första etappen är medvetet vald för att möjliggöra ett fokuserat och genomarbetat genomförande med hög kvalitet i både arkitektur och hållbarhet.

– Genom att förena arkitektrollen med byggherreansvar får vi en helhetsbild från start. Det ger oss möjlighet att fatta välgrundade beslut kring kvalitet, material och boendemiljöer – och att ta ansvar för dem hela vägen, i linje med Råängens höga ambitioner. Vi ser det som ett mer integrerat arbetssätt inom bostadsutveckling, säger Erik Persson och Josef Eder, medgrundare, General Architecture.

Med den tredje markförsäljningen fortsätter Råängen att konkretiseras – från vision förankrad i Domkyrkans värden till genomförande – och lägger grunden för en ny långsiktigt attraktiv stadsdel i Lund.

Råängen är en ny stadsdel i Lunds nordöstra utkanter. Under de kommande 30 åren kommer området att bli en plats för människor att bo, arbeta, studera och leka på. Lunds domkyrka leder projektet och engagerar arkitekter, konstnärer, byggherrar, akademiker och allmänheten i ett samtal om hur man bygger ett samhälle för 2000-talet.

General Architecture är ett arkitektkontor som står bakom bland annat Cederhusen i Stockholm – Sveriges största bostadsprojekt i trä – och är även verksamt med bostadsprojekt i bland annat Antwerpen och Gent i Belgien.