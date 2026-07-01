Lundbergs säljer logistik och lager i Norrköping

Lundbergs Fastigheter har tecknat avtal med Evolv, som är en del av Slättö, avseende försäljning av fastigheterna Kopparn 1 och Kromen 3 i Norrköping. Därmed äger Lundbergs numera endast fastigheter inom kontor, handel och bostäder.

Colliers var rådgivare till Lundbergs.

Köparen tillträder fastigheterna den 1 juli 2026.

Fastigheterna Kopparn 1 och Kromen 3 är belägna i stadsdelen Ingelsta. De består av totalt ca 17 000 kvm lager, logistik och kontor.

Priset är hemligt, men Lundbergs uppger att bolaget säljer till ett underliggande fastighetsvärde i nivå med den senaste värderingen.

Lundbergs Fastigheter grundades 1944. Fastighetsvärdet vid årsskiftet var cirka 29 miljarder kronor. Beståndet utgörs av 885 000 kvm uthyrningsbar yta fördelade på 130 fastigheter.