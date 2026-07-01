Fastigheten Kromen 3 i Ingelsta, Norrköping
Fastigheten Kromen 3 i Ingelsta, Norrköping

Lundbergs säljer logistik och lager i Norrköping

Lundbergs Fastigheter har tecknat avtal med Evolv, som är en del av Slättö, avseende försäljning av fastigheterna Kopparn 1 och Kromen 3 i Norrköping. Därmed äger Lundbergs numera endast fastigheter inom kontor, handel och bostäder.

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Colliers var rådgivare till Lundbergs.

Köparen tillträder fastigheterna den 1 juli 2026.

Fastigheterna Kopparn 1 och Kromen 3 är belägna i stadsdelen Ingelsta. De består av totalt ca 17 000 kvm lager, logistik och kontor.

Priset är hemligt, men Lundbergs uppger att bolaget säljer till ett underliggande fastighetsvärde i nivå med den senaste värderingen.

Lundbergs Fastigheter grundades 1944. Fastighetsvärdet vid årsskiftet var  cirka 29 miljarder kronor. Beståndet utgörs av 885 000 kvm uthyrningsbar yta fördelade på 130 fastigheter.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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