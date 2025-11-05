Lundbergs köper mark i Jönköping

Lundbergs Fastigheter expanderar i Jönköping genom att förvärva fastigheten Överfarten 1. Fastigheten har en markareal om cirka 4.000 kvadratmeter och är belägen i den nya stadsdelen Skeppsbron med direkt närhet till Munksjöns strand. I linje med detaljplanen avser Lundbergs Fastigheter att uppföra bostadshus med hyresrätter på fastigheten.

Lundbergs Fastigheter äger och förvaltar sedan tidigare 17 fastigheter om totalt nästan 70.000 kvadratmeter i Jönköping, cirka 640 hyreslägenheter samt cirka 24.000 kvadratmeter kommersiella lokaler. Genom förvärvet av Överfarten 1 stärker bolaget ytterligare sin position i staden.

– Det här förvärvet är en del av vår långsiktiga satsning på att växa i expansiva regioner. Vi ser stor potential i Jönköping och ser fram emot att vara med och bidra till stadens fortsatta utveckling, säger Johan Ladenberg, vd för Lundbergs Fastigheter.

– I Jönköping är vi väletablerade, med en stark bas innehållande både bostäder och kommersiella lokaler i citynära lägen. Skeppsbron är ett spännande nytt område, med starka kvalitéer och fastigheten Överfarten 1 kompletterar vårt övriga fastighetsbestånd på ett mycket bra sätt, säger Christian Claesson, regionchef Syd Lundbergs Fastigheter.

Tillträde sker efter laga kraftvunnet bygglov. Lundbergs Fastigheter planerar byggstart under 2026.