Lundbergs Fastigheter bygger hyresrätter i Jönköping

Lundbergs Fastigheter fullföljer förvärvet av Överfarten 1 i Skeppsbron i Jönköping efter att bygglovet nu vunnit laga kraft. På platsen planeras nya bostäder med hyresrätt.

Fastigheten Överfarten 1 i Skeppsbron i Jönköping omfattar cirka 4 000 kvadratmeter mark och ligger i direkt anslutning till Munksjöns södra strand.

I enlighet med gällande detaljplan är avsikten att utveckla fyra flerbostadshus med hyresrätter på platsen. Nu har bygglovet vunnit laga kraft.

– Vi ser stor potential i Jönköping och goda möjligheter att fortsätta utveckla vårt fastighetsbestånd här, säger Johan Ladenberg, vd för Lundbergs Fastigheter.

Södra Munksjön Utvecklings AB (SMUAB) har sålt marken till Lundbergs Fastigheter. Skanska är upphandlad som entreprenör för projektet. Kontraktet är värt cirka 370 miljoner kronor.

Byggstart planeras till andra kvartalet 2026 och projektet beräknas vara avslutat under 2028.

Lundbergs Fastigheter äger och förvaltar sedan tidigare ett omfattande bestånd i Jönköping, med både bostäder och kommersiella lokaler i centrala lägen.