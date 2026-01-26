Lukas Forslund.

Lukas Forslund ny ansvarig för Hamnkvarteren

Stadsutvecklingsprojektet Stockholms Hamnkvarter börjar året med att utse Lukas Forslund till ny verksamhetsansvarig efter Olle Zetterberg som nu lämnar uppdraget efter fyra år.

I Hamnkvarteren växer en ny stadsdel fram där historiska hamnbyggnader möter modern arkitektur, med syftet att skapa en levande, hållbar och tillgänglig stadsdel som knyter samman stad och vatten. Stadsdelens utveckling drivs av bolaget Stadsutvecklarna i Värtahamnen AB som består av fastighetsutvecklarna Areim, Bonnier Fastigheter, Castellum, Niam, Vasakronan och Wallfast samt Stockholms Hamnar och Stockholms stad.

Nu har bolagets styrelse utsett Lukas Forslund till ny verksamhetsansvarig för Hamnkvarteren, med ett övergripande ansvar för att koordinera projektets arbete, ytterligare stärka samarbetet mellan involverade aktörer och säkerställa att projektets mål och visioner omsätts i praktiken.

– Lukas har en passande kombination av politisk erfarenhet, strategisk höjd och djup förståelse för Stockholms stadsutveckling. I ett projekt som Hamnkvarteren, där samverkan mellan många aktörer är avgörande, är hans kompetens och ledarskap helt rätt för nästa fas. Vi är mycket glada över att välkomna Lukas i rollen som ny verksamhetsansvarig efter Olle Zetterberg som nu lämnar denna roll. Jag vill samtidigt passa på att tacka Olle för ett mycket väl genomfört arbete med att utveckla Hamnkvarteren, säger Tomas Hermansson, vd för Bonnier Fastigheter och styrelseordförande för Stadsutvecklarna i Värtahamnen.

Lukas Forslund är ett välbekant ansikte inom stadsutvecklingsfrågor. Han har tidigare varit kanslichef för stadsmiljöroteln i Stockholms stadshus, gruppledare i stadsbyggnadsnämnden och trafikpolitisk talesperson i Region Stockholm. Som grundande partner av PR-byrån A Beautiful Soup har han en god kännedom om Stockholms stadsutveckling.

– Det är en stor ära att få förtroendet som ny verksamhetsansvarig för Hamnkvarteren. 2026 kommer att bli ett händelserikt år för stadens nya horisont, där vi bland annat kommer få se de första nybyggda husen i stadsdelen invigas. Samtidigt pågår det sedan länge massor av aktivitet i området, både bakom kulisserna och saker som verkligen kommer ta plats i det offentliga rummet, säger Lukas Forslund.

