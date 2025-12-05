Lovisa Hagelberg CBRE GWS

Lovisa Hagelberg ny vd vid CBRE GWS

Lovisa Hagelberg har utsetts till vd för CBRE GWS Sweden och CBRE Fastighetsteknik, och kommer att leda den svenska verksamheten inom fastighetsförvaltning (FM). Hon efterträder Paul Wan som kvarstå som styrelseledamot i bolaget.

Annons

Lovisa Hagelberg har gedigen erfarenhet som ledare och kommer att använda sin omfattande erfarenhet inom drift i kritiska miljöer och datacenter för att leda och utveckla CBREs erbjudande på den svenska marknaden.

Hagelberg är civilingenjör inom energi och har en magisterexamen i Socioteknisk systemvetenskap samt en kandidatexamen i ekonomi. Hennes djupa tekniska kunskap och erfarenhet av att leda stora team gör henne väl lämpad att leda CBREs svenska verksamhet inom fastighetsförvaltning, som erbjuder kunderna ett brett utbud av tjänster inom teknisk fastighetsförvaltning, arbetsplatstjänster, energioptimering, projektledning och tekniska installationer.

– Vi är mycket glada att välkomna Lovisa till denna ledande roll. Hennes dokumenterade framgångar, i kombination med teknisk expertis och djup förståelse för den nordiska marknaden, blir ovärderliga när vi fortsätter att stärka vår närvaro i Sverige och leverera högsta värde till våra kunder, säger Obrie Tolken, vice vd för CBRE i Nordeuropa.

Utnämningen av Lovisa Hagelberg understryker CBREs engagemang för att investera i topptalanger och erbjuda förstklassiga arbetsplatslösningar till kunder över hela Sverige.

– Jag ser fram emot att leda CBRE GWS och Fastighetsteknik i Sverige och fortsätta utveckla vårt erbjudande inom teknisk fastighetsförvaltning. Vi befinner oss i ett spännande skede och är fast beslutna att driva utvecklingen framåt. Vår styrka ligger i vårt tekniska DNA och en affärsmodell som ger närhet till kunden och snabba beslut, vilket är avgörande för att underhålla, förbättra och utveckla tekniska installationer. Genom digitalisering, innovation, hållbarhetsinitiativ och djup teknisk kompetens skapar vi värde och framtidssäkrar våra kunders arbetsplatser, säger Lovisa Hagelbergs.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Gävles nya landmärke – en av Norrlands högsta

Nästan alla lägenheter är uthyrda. Se flera bilder. Läs även om flera andra höga byggnader i Norrland.

Hedin säljer fastigheter för 1,1 mdr – Selin med på hörn

Avyttrar fem fastigheter, varav några säljs utan upplägg om sale and lease back.
Realy Bostad. Hässelby villastad.

Realy köper byggrätter – och tar in kapital

Total portfölj om över 1.000 bostäder och 3 miljarder i utvecklingsvärde.

Stor kedja i comeback i city

Hyr 1.200 kvm av Vasakronan i centrala Stockholm.
JM Skytteholm solna

Bildextra: Så blir nya Skytteholm i Solna

Nu ska Solna stad och JM:s stora projekt vid Skytteholms IP ut på samråd.
Topplista

Mäktigast 2025: Snart dags att kora vinnaren – två kvar

Nu redovisas placeringarna 3–50. Imorgon avslöjas vinnaren.

Köper i Gamla stan

Allt hetare marknad i området nära Slussen och Kornhamnstorg.
Krönika

Det är inte 55-åringen det är fel på – det är Sverige

Klaus Hansen Vikström om ålderism: När det gäller människor beter vi oss som om alla över 55 vore yoghurt: potentiellt farliga efter bäst före-datum.

Tredje USA-smällen: Corem tappar en miljard vid affär

Den kommande affären frigör samtidigt 2,3 miljarder i likviditet.

Skanska säljer för 1,4 mdr

Tre kontorsbyggnader om totalt 36.000 kvm lokaler. Israeliskt bolag köper.
Pionero Fastigheter, Linköping. Anders Carlsson.

Litet Linköpingsbolag bakom 580 bostäder

Bolagets första och därmed största projekt. Byggnationen börjar vid årsskiftet.

Nya Nyckeludden om det första förvärvet och planerna

Ludvig Rosén berättar om upplägget, tillväxtplanerna och vad som ska göra bolaget unikt.

Tenzing förvärvar fyra nära hamnen i Nynäshamn

Köper i industriområde, strax intill Norviks hamn.

Stina Lindh Hök om nya vd-utmaningen

FV-intervju med Cibus nya vd. 100 Crossfit-pass och tävling. Likheter och olikheter med Nyfosa. Flamländska? Nya affärer.

 Tillbaka till förstasidan