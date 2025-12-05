Lovisa Hagelberg ny vd vid CBRE GWS

Lovisa Hagelberg har utsetts till vd för CBRE GWS Sweden och CBRE Fastighetsteknik, och kommer att leda den svenska verksamheten inom fastighetsförvaltning (FM). Hon efterträder Paul Wan som kvarstå som styrelseledamot i bolaget.

Lovisa Hagelberg har gedigen erfarenhet som ledare och kommer att använda sin omfattande erfarenhet inom drift i kritiska miljöer och datacenter för att leda och utveckla CBREs erbjudande på den svenska marknaden.

Hagelberg är civilingenjör inom energi och har en magisterexamen i Socioteknisk systemvetenskap samt en kandidatexamen i ekonomi. Hennes djupa tekniska kunskap och erfarenhet av att leda stora team gör henne väl lämpad att leda CBREs svenska verksamhet inom fastighetsförvaltning, som erbjuder kunderna ett brett utbud av tjänster inom teknisk fastighetsförvaltning, arbetsplatstjänster, energioptimering, projektledning och tekniska installationer.

– Vi är mycket glada att välkomna Lovisa till denna ledande roll. Hennes dokumenterade framgångar, i kombination med teknisk expertis och djup förståelse för den nordiska marknaden, blir ovärderliga när vi fortsätter att stärka vår närvaro i Sverige och leverera högsta värde till våra kunder, säger Obrie Tolken, vice vd för CBRE i Nordeuropa.

Utnämningen av Lovisa Hagelberg understryker CBREs engagemang för att investera i topptalanger och erbjuda förstklassiga arbetsplatslösningar till kunder över hela Sverige.

– Jag ser fram emot att leda CBRE GWS och Fastighetsteknik i Sverige och fortsätta utveckla vårt erbjudande inom teknisk fastighetsförvaltning. Vi befinner oss i ett spännande skede och är fast beslutna att driva utvecklingen framåt. Vår styrka ligger i vårt tekniska DNA och en affärsmodell som ger närhet till kunden och snabba beslut, vilket är avgörande för att underhålla, förbättra och utveckla tekniska installationer. Genom digitalisering, innovation, hållbarhetsinitiativ och djup teknisk kompetens skapar vi värde och framtidssäkrar våra kunders arbetsplatser, säger Lovisa Hagelbergs.