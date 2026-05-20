Lovable hyr av AMF i Urban Escape

Det svenska, snabbväxande AI-bolaget Lovable har tecknat ett hyresavtal för kontorsytor i Urban Escapekvarteret i centrala Stockholm. Inflyttning ägde rum i slutet av april.

Fastighetsvärlden berättade för några månader sedan att Lovable sökte upp till 8 000 kvm lokaler och att det var CBRE som hade hyresgästuppdraget.

AMF Fastigheters vd Thomas Erséus berättade om uthyrningen under Fastighetsdagen Stockholm på Grand Hotell. Han ville inte kommentera lokalytan men sa att den var ”ganska stor”.

Enligt uppgift till FV så tar Lovable över de helt nybyggda lokalerna längs Regeringsgatan som WeWork tidigare hade. Det skulle i så fall kunna handla om drygt 3 000 kvm supermoderna lokaler. De övriga lokalerna som WeWork hyrde i Urban Escape fanns i en äldre byggnad längs Malmskillnadsgatan – där alla de ytor sedan något år hyrts av Söderberg & Partners.

Lovable sitter nu i tillfälliga lokaler hos Skandia Fastigheter på Sveavägen 38/Tunnelgatan 5, alltså de lokaler som Riksbanken nyligen tecknat avtal för i sin tillfälliga förhyrning medan riksbankshuset vid Brunkebergstorg renoveras.

AI-bolaget Lovable fortsätter sin snabba tillväxtresa. Företaget har under en tid letat efter kontorsytor med fokus på flexibilitet i ett centralt läge i Stockholm, som ska husera navet i bolagets produktutveckling. Lovable har nu tecknat hyresavtal för kontorsytor i citykvarteret Urban Escape, som förvaltas av AMF Fastigheter. Valet av plats speglar både bolagets tillväxt och kvarterets roll för innovativa och kunskapsintensiva verksamheter.

– På Lovable värdesätter vi det fysiska samarbetet, och vårt kontor är en produktivitetsmotor – det är här vi samarbetar i realtid, och bygger det förtroende och de relationer som gör det möjligt för våra team att förverkliga sina bästa idéer. Urban Escape gav oss precis det vi letade efter: en central och attraktiv lokal med flexibilitet att växa. Vi är glada att se teamet trivas i sitt nya Stockholmshem, säger Jonathan Killeen, Head of Environment på Lovable.

I kontoret, som har öppnat i fastigheten Trollhättan 30, har viss anpassning skett för att möta verksamhetens behov, bland annat genom att öppna upp ytor och skapa mer flexibla arbetsmiljöer.

– På kort tid lyckades vi göra värdefulla förändringar i lokalen, tack vare AMF Fastigheters imponerande snabbhet, effektivitet och positiva inställning, fortsätter Jonathan Killeen.

Missa inte! Fastighetsdagen Uppsala Mindre än ett halvår kvar till valet – och fastighetsmarknaden i Uppsala är långt ifrån avgjord. Vad händer med räntorna, kontoren och bostadsutvecklingen? Det får du svar på när experterna och politikerna möts för en heldag om Uppsalas fastighetsframtid. Seminariet äger rum på Elite Academia, Uppsala, den 4 juni. Se fullständigt program och anmäl dig här!

Dialogen mellan parterna har varit nära under hela processen, med målet att skapa en långsiktigt hållbar och flexibel lösning som stödjer Lovables fortsatta expansion.

– Som fastighetsbolag vill vi vara en strategisk partner till våra hyresgäster och göra vad vi kan för att bidra till deras tillväxtresa. I en tid då expansiva techbolag transformeras i rasande fart samtidigt som arbetslivet förändras, måste även vi vara flexibla för att kunna möta behovet och säkerställa att Stockholm förblir en attraktiv plats för innovation, entreprenörskap och digital utveckling, säger Nicole Rosvall, uthyrningschef på AMF Fastigheter.

Lovable flyttade in i sina nya lokaler i slutet av april.

– Vi är glada över att Lovable i Urban Escape har hittat ett sammanhang att växa i. Deras flytt kommer att bidra med energi och innovationskraft till kvarteret i ett läge då det befinner sig i en spännande utvecklingsfas, något vi vet skapar värde för andra företag här. Det är den typen av medskapande vi tror på, fortsätter Nicole Rosvall.