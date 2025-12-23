Lorentzon bygger om kontorshus till häkte

Peab har fått i uppdrag att bygga om och till en kontorsfastighet i centrala Skövde för att skapa ett nytt häkte. Beställare är Lorentzon Våmb AB och kontraktssumman uppgår till 763 miljoner svenska kronor.

Det nya häktet kommer att ligga vid infarten till Skövde från Göteborg och bli en sex våningar hög byggnad bestående av drygt 12.500 kvadratmeter med plats för cirka 150 intagna. Tillsammans med Nationella Transportenheten väntas satsningen innebära upp till 200 nya arbetstillfällen i Skövde.

Fastigheten är det gamla Paroc-kontoret.

– Vi är glada och stolta över att ha fått Lorentzon Våmb AB:s förtroende att nu gå in i produktionsfasen. Att bygga ett häkte innebär särskilda krav för att säkerställa att verksamheten fungerar långsiktigt. Här kan vi använda vår gedigna erfarenhet av liknande projekt och dra nytta av kunskap och lösningar från andra uppdrag inom koncernen. Det skapar ett stort värde för både beställaren och Kriminalvården, säger Stellan Haraldsson, regionchef på Peab.

Projektet kommer att miljöcertifieras enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM.

Missa inte! Fastighetsdagen Göteborg 2026 Nu är det åter dags för Fastighetsdagen Göteborg! I år blir det ett fullspäckat program där du får välja mellan två olika spår att fördjupa dig i – kommersiella lokaler eller bostäder. Seminariet äger rum på Elite Park Avenue, Göteborg den 15 april. Just nu: Early bird – boka senast 12 januari och spara 500:- på din anmälan! Se fullständigt program och anmäl dig här!

– Från oss på Lorentzon är vi tacksamma för att Kriminalvården ger oss som lokal aktör detta förtroende. Vi har tidigare byggt såväl högskola som tingsrätt och radiohus. Tillsammans med Peab ska vi nu skapa de lokaler som Kriminalvården önskar, säger Fredrik Johansson, Fastighetsansvarig på Lorentzon Våmb AB.

Detta entreprenadkontrakt har föregåtts av en gemensam projekteringsfas där Peab kontrakterats för att tillsammans med kund optimera projektet med rätt kvalitet samt att hantera risker och osäkerheter. I och med tecknandet av entreprenadkontraktet startas nu själva byggnationen.

Uppdraget är en totalentreprenad i samverkan och affärsmodellen partnering med byggstart i januari 2026. Projektet beräknas stå färdigt i mitten av 2028 vartefter Lorentzon Våmb lämnar över huset till Kriminalvården.