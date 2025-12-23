Illustration: Arconi Design & Projektering

Lorentzon bygger om kontorshus till häkte

Peab har fått i uppdrag att bygga om och till en kontorsfastighet i centrala Skövde för att skapa ett nytt häkte. Beställare är Lorentzon Våmb AB och kontraktssumman uppgår till 763 miljoner svenska kronor.

Annons

Det nya häktet kommer att ligga vid infarten till Skövde från Göteborg och bli en sex våningar hög byggnad bestående av drygt 12.500 kvadratmeter med plats för cirka 150 intagna. Tillsammans med Nationella Transportenheten väntas satsningen innebära upp till 200 nya arbetstillfällen i Skövde.

Fastigheten är det gamla Paroc-kontoret.

– Vi är glada och stolta över att ha fått Lorentzon Våmb AB:s förtroende att nu gå in i produktionsfasen. Att bygga ett häkte innebär särskilda krav för att säkerställa att verksamheten fungerar långsiktigt. Här kan vi använda vår gedigna erfarenhet av liknande projekt och dra nytta av kunskap och lösningar från andra uppdrag inom koncernen. Det skapar ett stort värde för både beställaren och Kriminalvården, säger Stellan Haraldsson, regionchef på Peab.

Projektet kommer att miljöcertifieras enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM.

– Från oss på Lorentzon är vi tacksamma för att Kriminalvården ger oss som lokal aktör detta förtroende. Vi har tidigare byggt såväl högskola som tingsrätt och radiohus. Tillsammans med Peab ska vi nu skapa de lokaler som Kriminalvården önskar, säger Fredrik Johansson, Fastighetsansvarig på Lorentzon Våmb AB.

Detta entreprenadkontrakt har föregåtts av en gemensam projekteringsfas där Peab kontrakterats för att tillsammans med kund optimera projektet med rätt kvalitet samt att hantera risker och osäkerheter. I och med tecknandet av entreprenadkontraktet startas nu själva byggnationen.

Uppdraget är en totalentreprenad i samverkan och affärsmodellen partnering med byggstart i januari 2026. Projektet beräknas stå färdigt i mitten av 2028 vartefter Lorentzon Våmb lämnar över huset till Kriminalvården.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Igår kl. 16:33

Catena nära köp för hela 9 mdr

En uthyrningsbar yta om cirka 600.000 kvm fördelat över 20 fastigheter.

Castellum säljer sju vakanstyngda för 500 mkr

Fastigheterna bedöms inte ge tillräckligt bra avkastning. FV berättar om de aktuella fastigheterna.

Intea förvärvar ny tingsrätt

Säljaren avyttrar ytterligare en domstolsbyggnad.

Offensiva Anguli köper

Når 1,3 miljarder i fastighetsbestånd.

Arnhult: Vi vill frigöra kontor i Kista

Planerar hotell och bostäder i tidigare kontorslokaler i vakanstyngd stadsdel. Arnhult i FV-intervju. Se flera bilder.

Skanska säljer kontorshus

Säljer två kontorshus för cirka 1,5 miljarder kronor.

Corem säljer för 300 mkr

”Avyttringen möjliggör investeringar i andra affärsmöjligheter”.

Ibrahimovic beslut – påverkan för fastighetsbolagen

Väljer att ha kvar en anläggning, den stora och nya. Läs mer om vilka tre fastighetsägare som påverkas.

ALM förvärvar Storstaden

Portföljen omfattar en planerad byggnation av drygt 1.000 bostäder.

Utmanare köper för 600 mkr

Slår till med ännu ett storköp. Når ett bestånd om 2,6 miljarder kronor.

”Den perfekta köparen för fastigheten är vi själva”

Affär för 420 miljoner kronor i södra Stockholmsområdet.

Möller Eiendom säljer 53.500 kvm i Mälarregionen

Avyttrar tio fastigheter och lämnar Sverige.

Fyra tävlar om Peabs höghus i Varvsstaden

71 förslag inkom. Höghus om 23 våningar ska byggas.

Kinland köper för 515 mkr

Elva fastigheter byter ägare.

Alecta Fastigheter förvärvar Kongahälla Center

Det ledande köpcentrumet i norra Storgöteborg. Totalt 40.000 kvm lokaler.

 Tillbaka till förstasidan