Saudiarabien, Turkiet och Japan på Mipim. Bilder: Fastighetsvärlden

London sopar banan med Saudiarabien på Mipim

London slår till med en ny jättemodell på hela 96 kvm. Därmed bräcker de satsningarna som visats från Saudiarabien under de senaste åren. Stockholms monter är även i år helvit i papp och där få kan se scenen. Fastighetsmässan Mipim 2026 är igång – till solblandat regn.

”Se Neapel och sedan dö”, var ett italienskt talesätt. Senare skrev Goethe ”Se Rom och sedan dö”, i sin populära reseskildringar.

För Mipim-resenärer gäller: ”Se Londons monter och modellen där – och sedan kan du åka hem”.

Antalet spektakulära modeller i de olika ländernas montrar har blivit allt färre under det senaste decenniet. Och de få som finns har oftast blivit mindre.

När Mipim 2026 sätter igång bjuder vädret i Cannes på lätt solblandat regn. Men alla var glada – det kunde varit värre. Prognoserna har i över en vecka talat om hällregn under hela den första mässdagen.

Stockholms monter nästan toksågades för tre år sedan när det satsades på återbruk. Få fattade att det var en utställningsmonter – det såg mest ut som en monter som inte var färdigbyggd.

Till förra året gjordes montern om till att bestå av hårdpapp, allt i vitt. Bättre tyckte nog alla. Men långt under snittet för många andra städers/länders montrar, enligt de som Fastighetsvärlden pratat med i år.

Stockholm höll bra fart på event i montern under förmiddagen, men det var färre som lyssnade. Många som var där pratade istället med varandra. Scenen upplevs svår att se eftersom det står stora saker i vägen.

Stockholms monter.

Mycket folk var det under förmiddagen även i de tyska större montrarna bredvid. Även i de hyllade polska montrarna var det nästan konstant mycket folk liksom i den danska som finns i källarbunkern – där Stockholm höll till för länge sedan.

London har till årets Mipim byggt ut den monter som funnits på plats i säkert snart tre decennier. Nu upptar den hela 96 kvm i snirklande form där den som mest är 16 meter lång. Tidigare har stadsmodeller från bland annat Istanbul, Paris och Riyadh kunnat utmana. Den sistnämnda staden visar i år upp en ny stadsdel, Diriyah, där modellytan är cirka 40 kvm.

Saudierna har allmänt skalat ner sin närvaro på Mipim. Det har dock inget med kriget i Mellanöstern att göra. Alla som skulle vara på plats i Cannes har tagit sig hit, uppger personalen för FV.

Stockholms monter igen. Nästan avsiktligt skapad så att få ser scenen? Foto: Fastighetsvärlden
Vädret första mässdagen. Mycket bättre än prognosen som talat om hällregn.
Londons modell har byggts ut. I år är den 96 kvm.
Helsingfors monter. Likadan som de senaste åren.
Nästan alltid mycket folk i den danska montern.
De polska montrarna har i flera år fått högt betyg av flera svenska resenärer. Här Poznans monter.
Den polska huvudstadens stora monter.
… och Krakow med en något mindre.
Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

