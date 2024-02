Logistikhyrorna ökar överallt

I en ny rapport från Prologis går det att konstatera att hyresutvecklingen för logistikmarknaden över hela världen fortsatt utvecklas stadigt. Mest växer den i Latinamerika, och framför allt i Mexiko, där ultralåga vakanser gjort att hyrorna ökat med 19 procent.

Men även i USA och Europa ökade hyrorna med 6, respektive 7, procent vilket tyder på att efterfrågan, trots den svaga ekonomin är fortsatt hög. Vakansgraden i Europa låg på cirka 4 procent.

I Sverige ökade hyrorna i långsammare takt under 2023 med 2,5 procent efter ett starkt 2022.

– Det finns en hel del potential för tillväxt för hyrorna i främst Göteborg där det är låga vakanser och inte så mycket potential till nybyggnation. I Stockholm ser vi en något lägre tillväxt på grund av högre utbud under 2023 men det som är positivt är att utvecklarna vill behålla sina marginaler och förhoppningsvis kommer vakanserna att absorberas under 2025, säger Eva van der Pluijm-Kok, researchchef på Prologis till Fastighetsvärlden.

Nederländerna hade den högsta hyresökningen i Europa under 2023, med en ökning på 13 procent och Södra Nederländerna, Amsterdam och Rotterdam var bland de 10 bästa marknaderna i Europa under 2023. Tyskland var den näst bästa marknaden i Europa, där hyror ökade med 10 procent under 2023. Även fortsättningsvis förväntas den europeiska marknaden att växa.

– Det man måste komma ihåg är att den europeiska marknaden, särskilt i jämförelse med USA, fortfarande är en outvecklad marknad med stora underskott på logistik och därför gjort så bra ifrån sig de senaste åren. Det finns ett tak för underliggande faktorer som e-handel men eftersom penetrationen är så låg på den europeiska marknaden, med undantag av Storbritannien, så förväntar jag mig att se tillväxt åtminstone de kommande tio åren säger, Eva van der Pluijm-Kok.