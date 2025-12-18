Logistea köper i Uddevalla och Trollhättan

Logistea förvärvar två fullt uthyrda fastigheter i Uddevalla och Trollhättan, genom förvärv av de fastighetsägande bolagen, med ett underliggande fastighetsvärde om 84 miljoner kronor.

Logistea utökar sin fastighetsportfölj och har tillträtt tomträtten till fastigheten Varvet 3 i Uddevalla, och fastigheten Ratten 12 i Trollhättan genom förvärv av de fastighetsägande bolagen. Fastigheterna har ett underläggande överenskommet fastighetsvärde om 84 mkr, före avdrag för latent skatt om 2,5 mkr.

Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om 6.899 kvadratmeter och är fullt uthyrda till Svensk Cater, en av Nordens ledande matgrossister, respektive Argynnis Group, en industrigrupp med nischade bolag inom teknikbranschen.

Varvet 3 utgörs av ändamålsenliga lokaler för Svensk Cater med kyl och fryslager samt därtill hörande kontor och service. Ratten 12 utgörs av lager, verkstad och kontor som är utbyggda under 2024 för Argynnis verksamhet. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 7,0 mkr (exklusive hyrestillägg och fastighetsskatt) och respektive hyresgäst bekostar merparten av drift- och underhållskostnaderna.

Transaktionen finansieras med egna medel och banklån.