Logistea köper tre om 10.000 kvm för 138 mkr

Logistea har ingått avtal om förvärv av tre fullt uthyrda fastigheter som ligger i Karlstad, Kumla och Lindesberg. Fastigheterna har ett gemensamt underliggande överenskommet fastighetsvärde om 138 miljoner kronor, före avdrag för latent skatt om 2 miljoner. Säljare är EIG.

Toboprop/Svedberg Property Advisory har varit rådgivare åt säljaren.

Fastigheterna är fullt uthyrda till Bama Foods AB, Arnessons Betongborrning AB, Maskin Väst AB samt tre mindre hyresgäster med en genomsnittlig återstående hyrestid om cirka 6,5 år.

Fastigheternas uthyrningsbara area uppgår till 9 378 kvm och årlig hyresintäkt till 10,9 MSEK.

Logistea utökar sin fastighetsportfölj och har ingått avtal om förvärv av tomträtten till fastigheten Karlstad Västra Torp 1:105, fastigheten Kumla Grossisten 1 samt fastigheten Lindesberg Lindeshyttan 2:10 genom förvärv av de fastighetsägande bolagen. Tillträde är villkorat av sedvanligt myndighetsgodkännande från ISP.

Fastigheterna är fullt uthyrda. Byggnaderna är uppförda 2006-2023, är i mycket gott skick och lokalerna utgörs framförallt av kyl och fryslager, lager, verkstad och kontor. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 10,9 MSEK (exklusive hyrestillägg och fastighetsskatt) och respektive hyresgäst bekostar merparten av drift- och underhållskostnaderna.

Säljare är Ekvik Investment Group, EIG.

– Affären är ett naturligt steg i vår strategi att löpande utveckla och optimera fastighetsportföljen. Vi är glada att lämna över välskötta och långsiktigt uthyrda fastigheter till en professionell och långsiktig ägare som Logistea, säger Jens Tjärnlund, företrädare för EIG Sverige AB.