Fastigheten i Karlstad.

Logistea köper tre om 10.000 kvm för 138 mkr

Logistea har ingått avtal om förvärv av tre fullt uthyrda fastigheter som ligger i Karlstad, Kumla och Lindesberg. Fastigheterna har ett gemensamt underliggande överenskommet fastighetsvärde om 138 miljoner kronor, före avdrag för latent skatt om 2 miljoner. Säljare är EIG.

Annons

Läs även

Toboprop/Svedberg Property Advisory har varit rådgivare åt säljaren.

Fastigheterna är fullt uthyrda till Bama Foods AB, Arnessons Betongborrning AB, Maskin Väst AB samt tre mindre hyresgäster med en genomsnittlig återstående hyrestid om cirka 6,5 år.

Fastigheternas uthyrningsbara area uppgår till 9 378 kvm och årlig hyresintäkt till 10,9 MSEK.

Logistea utökar sin fastighetsportfölj och har ingått avtal om förvärv av tomträtten till fastigheten Karlstad Västra Torp 1:105, fastigheten Kumla Grossisten 1 samt fastigheten Lindesberg Lindeshyttan 2:10 genom förvärv av de fastighetsägande bolagen. Tillträde är villkorat av sedvanligt myndighetsgodkännande från ISP.

Fastigheterna är fullt uthyrda. Byggnaderna är uppförda 2006-2023, är i mycket gott skick och lokalerna utgörs framförallt av kyl och fryslager, lager, verkstad och kontor. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 10,9 MSEK (exklusive hyrestillägg och fastighetsskatt) och respektive hyresgäst bekostar merparten av drift- och underhållskostnaderna.

Säljare är Ekvik Investment Group, EIG.

– Affären är ett naturligt steg i vår strategi att löpande utveckla och optimera fastighetsportföljen. Vi är glada att lämna över välskötta och långsiktigt uthyrda fastigheter till en professionell och långsiktig ägare som Logistea, säger Jens Tjärnlund, företrädare för EIG Sverige AB.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

Läs även

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Arnhult: Vi vill frigöra kontor i Kista

Planerar hotell och bostäder i tidigare kontorslokaler i vakanstyngd stadsdel. Arnhult i FV-intervju. Se flera bilder.

Skanska säljer kontorshus

Säljer två kontorshus för cirka 1,5 miljarder kronor.

Corem säljer för 300 mkr

”Avyttringen möjliggör investeringar i andra affärsmöjligheter”.

Ibrahimovic beslut – påverkan för fastighetsbolagen

Väljer att ha kvar en anläggning, den stora och nya. Läs mer om vilka tre fastighetsägare som påverkas.

ALM förvärvar Storstaden

Portföljen omfattar en planerad byggnation av drygt 1.000 bostäder.

Utmanare köper för 600 mkr

Slår till med ännu ett storköp. Når ett bestånd om 2,6 miljarder kronor.

”Den perfekta köparen för fastigheten är vi själva”

Affär för 420 miljoner kronor i södra Stockholmsområdet.

Möller Eiendom säljer 53.500 kvm i Mälarregionen

Avyttrar tio fastigheter och lämnar Sverige.

Fyra tävlar om Peabs höghus i Varvsstaden

71 förslag inkom. Höghus om 23 våningar ska byggas.

Kinland köper för 515 mkr

Elva fastigheter byter ägare.

Alecta Fastigheter förvärvar Kongahälla Center

Det ledande köpcentrumet i norra Storgöteborg. Totalt 40.000 kvm lokaler.

Thon i mål med köpet av börsbolaget

Läs om de fyra stora svenska fastigheterna som ingår i bolaget.

Nya Canier gör första affären – köper i Kungens kurva

Känd trio bakom det nya bolaget.

Vasakronans jätte fullt uthyrd– H&M utökar kontor

Under året har flera nya och befintliga hyresgäster valt att stärka sin närvaro i Sergelstan, närmare bestämt i en av ...
Tillbaka till förstasidan