Logistea köper i Finland för 145 mkr

Logistea har ingått avtal om att förvärva två lättindustrifastigheter i Finland till ett fastighetsvärde om 145 mkr. Hyresavtalen har en återstående löptid på 7 år.

Annons

Logistea expanderar sin fastighetsportfölj i Finland. Det genom att teckna avtal om att förvärva två lättindustrifastigheter belägna i Tammerfors och Uleåborg genom förvärv av respektive fastighetsägande bolag.

Fastighetsvärdet är 145 mkr. Hyresavtalen har en återstående löptid på 7 år.

Portföljen omfattar en total uthyrningsbar yta om drygt 10 500 kvm och är fullt uthyrd till Vianor Oy med en årlig hyresintäkt om ca 11,6 miljoner kronor. Hyresgästen ansvarar för samtliga drifts- och underhållskostnader.

Tillträde förväntas ske i mitten av augusti efter att en pågående fastighetsreglering är färdigställd.

– Detta förvärv stärker vår finska portfölj med två välbelägna tillgångar som erbjuder stabilt kassaflöde med en stor, etablerad hyresgäst. Fastigheterna tillför ytterligare diversifiering och kvalitet till vår växande nordiska portfölj, och vi fortsätter att se goda investeringsmöjligheter på våra marknader, säger Anders Nordvall, vice vd och CIO på Logistea.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Platzer lanserar miljardplan på 200 000 kvm

Ska genomföras etappvis från 2026.

Lista: Sök på 18 000 kvm kan bli tredje största i CBD

FV listar de största kontorsuthyrningarna i centrala Stockholm sedan 2010. Två bolag dominerar i toppen.

Tio hyresgäster på jakt efter totalt 98 000 kvm kontor
barings, Vanda 3, Kista.

Barings förlänger och laddar om med 15 000 kvm i Akalla

Får även utökad elkapacitet. Redo att utöka lokalytan till 90 000 kvm.
Krönika: Monica Bruvik

Har du råd att inte investera i samarbeten?

Begreppet är inte utslitet, utan vi ägnar oss snarare åt för mycket snack och lite verkstad.

Snabbköpare förvärvar nybyggt för 800 mkr

Projekt med över 255 lägenheter.

Lista: Så har bolaget köpt för hela 50 mdr på tio år

Miljardaffärer – FV summerar säljarens tidigare avyttringar

Puuilo öppnar första butiken i Sverige – jagar fler

Vd:n ”Vi är mycket glada över att ha tecknat vårt första hyresavtal i Sverige”.

Wåhlin köper tre i 08-området

Omfattar totalt 87 lägenheter och en uthyrningsbar yta om cirka 6 700 kvm.

Vasakronan säljer central fastighet till Balder

Två av Sveriges ledande bolag gör affär.

Lundbergs säljer det sista inom udda och hett segment

Avyttrar två fastigheter om 17 000 kvm.

Köper för en kvarts miljard på Kungsholmen

Nära Fridhemsplan och ett kvarter ifrån Norr Mälarstrand.

Bonava säljer till Slättö för 1,3 miljarder

Bostadsprojekt med 500 bostäder.

Norsk snabbväxare köper Combify

Förvärvet av Combify breddar beslutsplattformen som gjort flera andra förvärv de senaste två åren.

Skanska säljer för 570 mkr till Folksam

Projekt med 150 bostäder i 08-området byter ägare.

Reliwe och Bjerbo går samman och bildar Lewa

”Ska bli det självklara valet för kommuner, markägare och bostadsköpare”.

 Tillbaka till förstasidan