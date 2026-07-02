Logistea köper i Finland för 145 mkr

Logistea har ingått avtal om att förvärva två lättindustrifastigheter i Finland till ett fastighetsvärde om 145 mkr. Hyresavtalen har en återstående löptid på 7 år.

Logistea expanderar sin fastighetsportfölj i Finland. Det genom att teckna avtal om att förvärva två lättindustrifastigheter belägna i Tammerfors och Uleåborg genom förvärv av respektive fastighetsägande bolag.

Fastighetsvärdet är 145 mkr. Hyresavtalen har en återstående löptid på 7 år.

Portföljen omfattar en total uthyrningsbar yta om drygt 10 500 kvm och är fullt uthyrd till Vianor Oy med en årlig hyresintäkt om ca 11,6 miljoner kronor. Hyresgästen ansvarar för samtliga drifts- och underhållskostnader.

Tillträde förväntas ske i mitten av augusti efter att en pågående fastighetsreglering är färdigställd.

– Detta förvärv stärker vår finska portfölj med två välbelägna tillgångar som erbjuder stabilt kassaflöde med en stor, etablerad hyresgäst. Fastigheterna tillför ytterligare diversifiering och kvalitet till vår växande nordiska portfölj, och vi fortsätter att se goda investeringsmöjligheter på våra marknader, säger Anders Nordvall, vice vd och CIO på Logistea.