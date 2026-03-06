Logistea köper fullt uthyrd fastighet i Finland

Logistea förvärvar en fullt uthyrd fastighet i Uleåborg i Finland med ett underliggande fastighetsvärde om 38 miljoner kronor.

Logistea utökar sin fastighetsportfölj och har tillträtt en fastighet i Kempele, Finland, genom förvärv av det fastighetsägande bolaget.

Fastigheten är en modern och flexibel industrifastighet uppförd 2024 med tillverknings- och lagerytor och är väl belägen mellan Uleåborgs flygplats och Uleåborgs centrum.

Fastigheten har en total uthyrningsbar yta på 4 032 kvadratmeter och är fullt uthyrd till hyresgästen Cactos Oy som är en ledande utvecklare, tillverkare och leverantör av hård- och mjukvara för modern energilagring.

Hyresavtalet har en återstående löptid om cirka 9 år, med avstegsklausul om cirka 4 år. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 4,5 mkr, exklusive hyrestillägg och fastighetsskatt. Hyresgästen är ansvarig för och bekostar samtliga driftskostnader inklusive försäkring.

