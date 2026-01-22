Logistea köper från Mileway för 300 mkr

Logistea förvärvar fastigheten Tunnan i Trollhättan och Krysspricken 2, belägen i Växjö. Fastigheterna har ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 303 miljoner kronor. Säljare är Blackstonebolaget Mileway.

Cushman & Wakefield var rådgivare till säljaren.

Tunnan 1 är en effektiv och väl belägen logistikfastighet med direkt närhet till E45 och riksväg 44 i Trollhättan och har en total uthyrningsbar yta om 17.533 kvm med en årlig hyresintäkt om cirka 12,5 MSEK.

Krysspricken 2 är en väl belägen industrifastighet med en total uthyrningsbar yta på 15.954 kvm med en årlig hyresintäkt om cirka 9,3 MSEK. Respektive hyresgäst bekostar merparten av drift- och underhållskostnaderna.

Tillträde förväntas ske den 11 februari 2026.

Tunnan 1 är fullt uthyrd till GKN Aerospace som är en ledande utvecklare och leverantör av avancerade flygstrukturer och motorsystem till både kommersiella flygindustrin och försvarsindustrin. Divisionen Engines inom GKN Aerospace har sitt huvudkontor i Trollhättan och sysselsätter mer än 2.000 personer på orten. Krysspricken 2 är fullt uthyrd till Gunnebo Industrier, en ledande aktör inom lyft- och materialhanteringsindustrin, som utvecklar, tillverkar och distribuerar sina produkter på fastigheten.

– Detta förvärv stärker ytterligare vår portfölj med två attraktiva fastigheter i starka regionstäder. Fastigheterna är uthyrda på långa avtal till ledande finansiellt starka hyresgäster sedan länge etablerade i Trollhättan respektive Växjö. Fastigheterna bidrar med kvalitet, lång kontraktslängd och starkt kassaflöde till vår växande portfölj och vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med hyresgästerna, säger Anders Nordvall, vice VD och CIO på Logistea.

Transaktionen finansieras med banklån och egna medel.