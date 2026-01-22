Logistea köper från Mileway för 300 mkr

Logistea förvärvar fastigheten Tunnan i Trollhättan och Krysspricken 2, belägen i Växjö. Fastigheterna har ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 303 miljoner kronor. Säljare är Blackstonebolaget Mileway.

Annons

Cushman & Wakefield var rådgivare till säljaren.

Tunnan 1 är en effektiv och väl belägen logistikfastighet med direkt närhet till E45 och riksväg 44 i Trollhättan och har en total uthyrningsbar yta om 17.533 kvm med en årlig hyresintäkt om cirka 12,5 MSEK.

Krysspricken 2 är en väl belägen industrifastighet med en total uthyrningsbar yta på 15.954 kvm med en årlig hyresintäkt om cirka 9,3 MSEK. Respektive hyresgäst bekostar merparten av drift- och underhållskostnaderna.

Tillträde förväntas ske den 11 februari 2026.

Tunnan 1 är fullt uthyrd till GKN Aerospace som är en ledande utvecklare och leverantör av avancerade flygstrukturer och motorsystem till både kommersiella flygindustrin och försvarsindustrin. Divisionen Engines inom GKN Aerospace har sitt huvudkontor i Trollhättan och sysselsätter mer än 2.000 personer på orten. Krysspricken 2 är fullt uthyrd till Gunnebo Industrier, en ledande aktör inom lyft- och materialhanteringsindustrin, som utvecklar, tillverkar och distribuerar sina produkter på fastigheten.

– Detta förvärv stärker ytterligare vår portfölj med två attraktiva fastigheter i starka regionstäder. Fastigheterna är uthyrda på långa avtal till ledande finansiellt starka hyresgäster sedan länge etablerade i Trollhättan respektive Växjö. Fastigheterna bidrar med kvalitet, lång kontraktslängd och starkt kassaflöde till vår växande portfölj och vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med hyresgästerna, säger Anders Nordvall, vice VD och CIO på Logistea.

Transaktionen finansieras med banklån och egna medel.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 08:36

NCC gör nedskrivning av värden med miljard

”En dämpad marknad för kommersiella fastigheter”. FV berättar vad som ligger bakom.

Newsflash

Idag kl. 07:33

Köper på Östermalm för 1 miljard

Äger fastighet i närheten. Säljer efter sex års innehav.

FV Affärskarta – se fler affärer i närområdet

Slussgården hyr ut till stjärnkrögare

Bara dagar efter den stora konferensuthyrningen.

Rekryterar Areims tidigare vd

Går in som ny affärsenhetschef.

Listor: Så bra var rådgivarna i olika områden i landet 2025

Fyra olika vinnare i fyra kategorier.

Fastighetsbolag flyttar HK till Sveavägen

Får Finansinspektionen som grannar.
Torghusen, Realy Bostad, H2.

Köper bostadsprojekt i Sollentuna

Utökar därmed den totala portföljen till cirka 1.350 bostäder.

Bildextra: Så blir JM:s lyxbostäder i Marievik

Stockholms största nyproducerade lägenheter.
Folksam, Gävlegatan 22, Blästern 6.

Flyttar från Solna till innerstan

Lämnar Solna Business Park för innerstan och ökar lokalytorna.

Säljer till överraskande köpare på Stora Essingen

Avyttrar del av portföljen som förvärvades av Lärarförbundet 2019.

Bästa rådgivarna 2025 – i varje segment

CBRE vinner två klasser och C&W, Catella, JLL samt Colliers en vardera.

Hyr ut 7.400 kvm till polisen

Gör stor uthyrning. Tidigare butikslokal omvandlas.

Blir ny transaktionschef hos Svefa

Gör ytterligare en förstärkning inom transaktionsteamet.

Catena tar in 2,8 miljarder – redo för köpet om 9 miljarder

Har goda försvärvsmöjligheter även efter det planerade rekordköpet.

Smäll för Pandox: Stor kedja i rekonstruktion

9 hotellfastigheter med totalt 1.859 rum berörs. Pandox ledning ser lugnt på situationen.
Slussgården, Snäckan 8, tegelbacken. Konferens

Klart: Blir operatör för Slussgårdens stora i city

✓En av citys största konferensanläggningar. ✓Nära 5.000 kvm. ✓150-årigt familjeföretag blir operatör.

 Tillbaka till förstasidan