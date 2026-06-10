Logistea i iskallt köp för 142 mkr utanför Helsingfors

Logistea förvärvar en kyl- och logistikfastighet i Vanda, Helsingfors. Priset är 142 miljoner kronor och den uthyrbara arean uppgår till 6 078 kvm. I samband med transaktionen tecknas ett nytt hyresavtal med en årlig hyresintäkt som uppgår till 10,7 miljoner kronor och en initial hyresperiod om 8 år.

Logistea utökar sin fastighetsportfölj och har ingått avtal om att förvärva fastigheten 92-21-128-8 i Vanda, Finland, belägen cirka 10 minuter öster om Helsingfors flygplats, genom förvärv av det fastighetsägande bolaget.

Fastigheten uppfördes 2023 med en total uthyrningsbar yta om 6 078 kvm och består huvudsakligen av kyl-, produktions- och lagerytor samt en mindre andel kontor. I samband med tillträde tecknas ett nytt hyresavtal med en årlig hyra om cirka 10,7 MSEK och en initial hyresperiod om 8 år med en rätt till förlängning om 4 år för båda parter. Hyresgästen ansvarar för samtliga drifts- och underhållskostnader inklusive försäkring. Tillträde förväntas ske när vissa villkor är uppfyllda kopplat till en pågående verksamhetsöverlåtelse.

Hyresgästen är en ledande finsk livsmedelsproducent med verksamhet inom produktion och distribution av salladsprodukter. De höga krav på renlighet och inomhusklimat som livsmedelsproduktionen medför har inneburit betydande investeringar i fastigheten och dess installationer.

– Det är glädjande att genomföra Logisteas första förvärv i huvudstadsregionen i Finland. Fastigheten är av hög kvalité och adderar ett starkt kassaflöde samt en solid hyresgäst i en stabil bransch. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med hyresgästen, säger Anders Nordvall, vice vd och CIO på Logistea.

Transaktionen finansieras med egna medel.