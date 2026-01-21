Logistea hyr ut 11.000 kvm i tre avtal

Logistea har ingått nya hyresavtal med de befintliga hyresgästerna Londré Textiles AB, Oxeon AB och Hårds Transport AB avseende fastigheterna Vindrosen 4 och Vindbryggan 6 i Borås samt Rotorn 1 i Ljungby. Hyresavtalen avser totalt 10.910 kvm och ett totalt årligt hyresvärde om 9,4 miljoner kronor. Londré samt Oxeon flyttar inom Logisteas bestånd medan uthyrningen i Ljungby avser vakanta ytor, innebärande en total årlig hyresökning om 2,3 miljoner kronor.

Londré Textiles AB, en ledande aktör inom mode- och textil med fokus på accessoarer, konfektion och sportmode för företagskunder, flyttar under hösten 2026 från befintliga lokaler hos Logistea till nya lokaler i fastigheten Vindrosen 4 i Borås. Londré Textiles nya lokaler avser ytor som är uppsagda och där befintlig hyresgäst avflyttar under september 2026. Flytten ger Londré moderna och funktionella ytor som stödjer bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Det nya hyresavtalet omfattar 2.260 kvm och löper över sex år.

Oxeon AB, med sitt världsledande varumärke TeXtreme inom avancerade kompositlösningar och tekniska textilier, tecknar ett nytt 5-årigt hyresavtal och utökar därmed sin yta med ytterligare 2.000 kvm i fastigheten Vindbryggan 6 i Borås genom att ta de ytor som Londré Textiles AB lämnar i den aktuella fastigheten.

Inom fastigheten Rotorn 1 i Ljungby tar Hårds Transport AB ytterligare ett steg i sin expansion. Hyresgästen utökar sin yta med 3.500 kvm moderna logistikytor, som idag är vakanta. Hårds Transport är väletablerat i Småland och fortsätter att befästa sin roll som en av de viktigaste logistikaktörerna i området.

– Vi är stolta över att Londré och Oxéon väljer att fortsätta sin resa med oss och hyresavtalen visar att våra fastigheter erbjuder den flexibilitet och kvalitet som våra hyresgäster efterfrågar, säger Jonas Kennerhed, förvaltningschef på Logistea.

– Att Hårds Transport väljer att fortsätta växa i Ljungby är ett starkt kvitto på regionens attraktionskraft och deras tydliga långsiktiga strategi. Vi ser fram emot att följa deras fortsatta utveckling, säger Juliano Alm, Förvaltare på Logistea.