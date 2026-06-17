Logistea förvärvar vid Åbo flygplats

Logistea har förvärvat en tomträtt i Åbo, Finland. Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 114 mkr och fastigheten har en uthyrningsbar area om 9 069 kvm. Fastigheten har fem hyresgäster med en årlig hyresintäkt om 10,6 mkr, varav FedEx och DHL står för cirka 90%.

Logistea utökar sin fastighetsportfölj och har förvärvat en tomträtt belägen på fastigheten 853-458-1-182 vid flygplatsen i Åbo, Finland, med ett unikt läge som möjliggör pakethantering direkt till och från flygplanen.

Ankarhyresgästen FedEx har funnits i cross-dock-terminalen sedan färdigställandet 2003 och DHL i 18 år.

Tomträtten har en återstående löptid om 51 år med en förlängningsoption om 50 år på oförändrade villkor, samt marknadsvärdesersättning vid upphörande. Tillträdet ägde rum idag den 17 juni.

– Vi är glada att kunna fortsätta växa vår finska portfölj och tillkännage Logisteas första förvärv i Åbo, Finland. Fastigheten har internationella och finansiellt starka hyresgäster samt ett verksamhetskritiskt läge i ett av Finlands tillväxtcentrum, säger Anders Nordvall, vice vd och CIO på Logistea.

Förvärvet finansieras med tillgängliga medel.