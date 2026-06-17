Logistea förvärvar vid Åbo flygplats

Logistea har förvärvat en tomträtt i Åbo, Finland. Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 114 mkr och fastigheten har en uthyrningsbar area om 9 069 kvm. Fastigheten har fem hyresgäster med en årlig hyresintäkt om 10,6 mkr, varav FedEx och DHL står för cirka 90%.

Annons

Logistea utökar sin fastighetsportfölj och har förvärvat en tomträtt belägen på fastigheten 853-458-1-182 vid flygplatsen i Åbo, Finland, med ett unikt läge som möjliggör pakethantering direkt till och från flygplanen.

Ankarhyresgästen FedEx har funnits i cross-dock-terminalen sedan färdigställandet 2003 och DHL i 18 år.

Tomträtten har en återstående löptid om 51 år med en förlängningsoption om 50 år på oförändrade villkor, samt marknadsvärdesersättning vid upphörande. Tillträdet ägde rum idag den 17 juni.

– Vi är glada att kunna fortsätta växa vår finska portfölj och tillkännage Logisteas första förvärv i Åbo, Finland. Fastigheten har internationella och finansiellt starka hyresgäster samt ett verksamhetskritiskt läge i ett av Finlands tillväxtcentrum, säger Anders Nordvall, vice vd och CIO på Logistea.

Förvärvet finansieras med tillgängliga medel.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Besök Fastighetsvärlden i Almedalen

Späckat program på Lindgården.

Här öppnar IHG:s Indigo sitt första svenska hotell

Takpool med terrass, spa- och gymavdelningar – allt i vattenläge precis utanför Stockholm. Öppnar 2029 med 232 gästrum.

Bildextra: Så blir nya Operan i Gasklockan

Ferdinand Bobergs Gasklocka får nytt liv. FV är på plats.

SHF hyr ut hela 25 000 kvm i Bromma Blocks

Rekordstor uthyrning. Läs om de nya hyresgästerna.

Barings säljer två fastigheter till statlig aktör

Mystik kring stor logistikaffär.

Riksbanken ser ökad risk för höjd ränta under hösten

Direktionen om tankerna inför höstens penningpolitik.

Urban Partners köper sju från Blackstone

Lanserar ny satsning i Storstockholm tillsammans med partner.

Säljer butiksfastigheter för drygt 1 miljard

Åtta fastigheter om totalt 38 400 kvm.

Snart är glasen fyllda – öppnar efter två års letande

Besökt 20–30 möjliga lokaler mitt i Stockholm. Nu är det dags att slå upp portarna.
Markus Pfister, Skandia Fastigheter.

Så ska Skandia fylla 24 400 kvm kontor

Problematik kring stor och central kontorsfastighet.

Vakans vid Stureplan kan bli större

Överväger att flytta. FV berättar om fyra heta alternativ.

Bonava redo satsa 2 mdr vid omdiskuterad bro

Fastigheten ligger i omtalat läge, vid omdiskuterad bro.

Spekulationsbyggena inom logistik störtdyker

En kommun som storsatsat har en vakans på över 50 procent. Ny kartläggning.

Stordalen säljer till Norwegian

Säljer resekoncernen och går samtidigt in som storägare i Norwegian. 26 hotell ingår i transaktionen.

 Tillbaka till förstasidan