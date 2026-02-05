Logistea förvärvar för 216 mkr i Karlskrona

Logistea har ingått avtal om förvärv av fastigheterna Nättraby 23:73 och Nättraby 23:76, belägna i Karlskrona för 216 mkr, före avdrag om 13 mkr, inklusive avdrag för latent skatt. NKT är största hyresgäst i fastigheten som har en uthyrningsbar yta om 19 000 kvm och årlig hyresintäkt som uppgår till cirka 16,9 mkr. Genomsnittlig återstående hyreslängd är cirka 5,5 år.

Fastigheten har en total uthyrningsbar yta om cirka 19 000 kvadratmeter och är uthyrd till NKT, Se-Lo, Statens Maritima Museum samt ett antal mindre hyresgäster. NKT utgör cirka hälften av hyresvärdet och man har nyligen färdigställt en ny testhall för NKT på Fastigheten.

Fastigheten inrymmer industri- och lagerbyggnader uppförda i etapper och används i dagsläget för lager och logistikverksamhet samt testverksamhet för NKT. Fastigheten är belägen i direkt anslutning till E22 cirka 10 minuter väster om Karlskrona centrum. NKT är sedan tidigare en stor hyresgäst hos Logistea i befintligt bestånd.

”Detta förvärv stärker ytterligare vår portfölj med en strategisk belägen fastighet uthyrd till starka hyresgäster på en befintlig ort för Logistea. Fastigheten bidrar med ett starkt kassaflöde och utvecklingsmöjligheter tillsammans med expansiva hyresgäster och vi ser fram emot att utveckla Fastigheten vidare” säger Anders Nordvall, vice VD och CIO på Logistea.

Transaktionen finansieras med egna medel och banklån.