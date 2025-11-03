Logistea förvärvar för 110 mkr i Karlskrona

Logistea har ingått avtal om förvärv av fastigheten Mursleven 8 i Karlskrona. Fastigheten har ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 113 mkr, före avdrag för latent skatt om 5 mkr. Connect Bus hyr hela fastigheten, inklusive uppställningsytor, som har en uthyrningsbar yta om 3.500 kvadratmeter och en total tomtareal om 23.450 kvadratmeter.

Connect Bus är en av Nordens ledande kollektivtrafikoperatörer, som nyligen vunnit upphandlingen för busstrafiken i region Blekinge för de kommande tio åren. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 10,6 mkr (exklusive hyrestillägg och fastighetsskatt) och hyresgästen bekostar samtliga driftskostnader. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 10,6 mkr och hyresavtalet har en återstående hyrestid på cirka 10 år.

Fastigheten är en modern och ändamålsenlig bussdepå med tre byggnader, uppförda 1990 respektive 2007, samt stora ytor för uppställning. Merparten av den uthyrningsbara arean utgörs av fullserviceverkstad samt en mindre kontors- och utbildningsbyggnad. För att möjliggöra storskalig elbusstrafik har hyresgästen under 2025 gjort omfattande investeringar i elbussar och laddinfrastruktur på fastigheten.

– Detta förvärv stärker ytterligare vår portfölj med en strategisk fastighet uthyrd till en stark hyresgäst på ett långt avtal. Fastigheten bidrar med kvalitet, lång kontraktslängd och starkt kassaflöde till vår växande portfölj och stärker vår intjäning ytterligare, säger Anders Nordvall, vice vd och CIO på Logistea.

Transaktionen finansieras med egna medel.