LogiDev och Winäs köper från SBB och Adductor

LogiDev och Winäs Gruppen tillkännager etableringen av det gemensamma bolaget Stoneberry AB, ett 50/50 joint-venture med fokus på fastighetsutveckling. I samband med bildandet genomför bolaget sitt första förvärv – två industrifastigheter i Nyköping, Stenbäret 1 och Stenbäret 3. Fastigheterna omfattar totalt 84 000 kvm fastighetsyta och 15 000 kvm LOA, förvärvade från SBB och Adductor Fastigheter. Förvärvet är det första steget i en satsning på att utveckla industri- och logistikfastigheter.

Reagle initierade affären.

Ambitionen med förvärvet är att skapa Nyköpings nya nav för handel, proffshandel, industri och logistik. Fastigheterna ligger i ett centralt och urbant läge nära södra E4-infarten och invid city och Oxelösundsvägen med stora trafikflöden.

Det gemensamma bolaget ser en betydande potential i fastigheterna och avser att aktivt förädla och utveckla upp till 33 000 kvm LOA i området. Under hösten 2026 avser bolaget i ett första steg att byggstarta cirka 10 000 kvadratmeter nyproduktion mot Oxelösundsvägen för ett antal hyresgäster. Byggnationen är ett led i arbetet med att successivt omvandla och stärka området som ett attraktivt industri- och handelskluster i Nyköping.

De två industrifastigheterna i Nyköping förvärvas från SBB respektive Adductor Fastigheter. Säljarna har tidigare drivit planprocess för att utveckla bostäder på fastigheterna. Affären utgör det gemensamma bolagets första transaktion och sätter tonen för den långsiktiga strategi som LogiDev och Winäsgruppen tillsammans avser att verkställa.

– Detta förvärv är helt i linje med den strategi som vi satt för bolaget där kombinationen av kassaflöde och byggrätter skapar bra förutsättningar att utveckla fastigheten. Vi ser fram emot att utveckla området tillsammans med Winäs som har ett stort lokalt engagemang, säger Sigvard Svefors, partner & vd på LogiDev.

– Förvärvet är en unik möjlighet i Nyköping med sitt centrala läge och flexibla detaljplan, det tickar de boxar vi från Winäs letar efter i ett förvärv. Vi ser fram emot att etablera nya hyresgäster och att fördjupa vårt samarbete med LogiDev, säger Hampus Brodin, vd på Winäs.

LogiDev är en del av Scandinavian Property Group som är en av Skandinaviens ledande fastighetsutvecklare och grundades år 2004. Organisationen består av cirka 25 anställda med kontor i både Oslo och Stockholm. SPG är en industriell aktör inom segmenten bostäder, samhällsfastigheter, kontor och logistik. SPG har cirka 8 000 bostäder under utveckling samt en byggrättsportfölj om cirka 120 000 kvm BTA som avser samhällsfastigheter, kontor och logistik.

Winäs Gruppen AB utvecklar och förädlar lager-, handels- och industrifastigheter för egen förvaltning. Winäs har under de senaste 2 åren genomfört ett 15-tal förvärv och har en projektportfölj som sträcker sig från Jönköping till Stockholm. Med det senaste förvärvet uppgår Winäs totala portfölj till 62 000 kvadratmeter uthyrningsbar area samt 300 000 kvadratmeter tomtmark.