Eva Sterner, Sverigechef för Logicor.

Logicor hyr ut 6 000 kvm i Borås

Logicor, som äger, förvaltar och utvecklar logistikfastigheter, har tecknat ett hyresavtal med Elanders avseende Vindrosen 3 i Borås. Kontraktet omfattar 6 000 kvm.

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Logistikfastigheten är belägen i ett av Sveriges större logistik- och industriområden, Viared. Det här är första uthyrningen av fastighetens totalt cirka 23 000 kvadratmeter.

Fastigheten är strategiskt belägen mellan större motorvägar, Göteborg Landvetter Airport och Göteborgs hamn.

– Vi börjar nu se en ökad efterfrågan i marknaden från logistikaktörer på välbelägna fastigheter som möjliggör för verksamheter att växa. Vi är mycket glada över att välkomna Elanders som ny hyresgäst och bidra till deras fortsatta expansion, säger Eva Sterner, Sverigechef för Logicor.

Elanders erbjuder helhetslösningar inom logistik, tryck och förpackningar. Det nya hyresavtalet möjliggör fortsatt tillväxt för bolaget.

– Den här etableringen ger oss goda förutsättningar att fortsätta utveckla och öka vår logistikverksamhet i Borås. Processen med Logicor har varit smidig och konstruktiv från start och fastighetens läge i Viared passar väl för våra nuvarande och framtida behov, säger Kaj Nurmi, Supply Chain Director, Elanders Sverige.

Logicor är en ledande ägare, förvaltare och utvecklare av europeiska logistikfastigheter. Per december 2025 omfattar Logicors fastighetsportfölj över 17 miljoner kvadratmeter. Bolaget har huvudkontor i London och Luxemburg samt team över hela Europa.

Logicors fastighet i Viared.
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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