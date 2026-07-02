Logicenters, Arlandastad.

Logicenters köper 37 000 kvm byggrätter i Arlandastad

Logicenters har förvärvat byggrätter omfattande cirka 37 000 kvadratmeter i Arlandastad, ett av Sveriges mest strategiskt belägna logistikområden.

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Förvärvet omfattar totalt 37 259 kvadratmeter byggrätter som Logicenters förvärvat från Arlandastad Group. Med närhet till Stockholm Arlanda Airport, E4 och regionens centrala transportstråk erbjuder området goda förutsättningar för framtida etableringar.

– Arlandastad är ett av Sveriges mest intressanta utvecklingsområden för logistik och verksamheter. Vi är mycket glada över förvärvet och ser fram emot att tillsammans med Arlandastad Group fortsätta utveckla området. Den här affären stärker vår position i Stockholmsregionen och skapar nya möjligheter att bidra till den långsiktiga tillväxten, säger Fredrik Nygren, commercial director på Logicenters.

Stockholmsregionen är Sveriges största konsumtionsmarknad och efterfrågan på moderna logistik- och verksamhetsytor fortsätter att vara hög. Förvärvet skapar förutsättningar för framtida utvecklingsprojekt som kan möta marknadens behov och stödja regionens fortsatta tillväxt.

– Vi arbetar långsiktigt med att identifiera attraktiva lägen där vi ser potential att skapa värde för både kunder och samhällen. Arlandastad passar väl in i den strategin och erbjuder mycket goda förutsättningar för framtida logistik- och verksamhetsetableringar, säger Carl Johan Enegren, vice president transactions på Logicenters.

Förvärvet går i linje med Logicenters strategi att utveckla och äga logistikfastigheter på strategiska platser i Norden och Europa. Med en växande portfölj och stark lokal närvaro fortsätter bolaget att investera i områden där marknadsförutsättningarna skapar goda möjligheter för långsiktig utveckling.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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