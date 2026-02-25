Lockbetet för tomma bostäder: Gratis mat

Flera hundra hyreslägenheter står lediga i Skellefteå, inte minst många nyproducerade. Enligt SVT konkurrerar fastighetsägarna med varandra om erbjudanden som kan bestå av halv hyra och rabattkuponger för mat.

Skellefteåborna har blivit 3 000 färre sedan Northvolts konkurs – och bostadsbristen har vänt till överskott.

– Man måste nu försöka sticka ut, säger Emma Hallström, gruppledare för Heimstaden Bostads uthyrare i region Norr, till SVT.

– Vi erbjuder kortsiktiga rabatter, framförallt i nyproduktion med högre hyror. Men att få uthyrt handlar mer om att vidta åtgärder som gör att hyresgästerna trivs över tid, säger Karin Nilsson Malmén, tillförordnad kommunikationschef på Sveafastigheter, till SVT.

Enligt SVR handlar lockelserna om bland annat presentkort på mat för 1 000 kronor i månader under ett halvår. Andra förmåner på den lokala marknaden kan vara halv hyra i ett halvår och gratis parkering, eller längre hyresrabatter än så. Andra erbjudanden inkluderar rabatt på städning, flyttbidrag, specialrabatter för studenter. Med mera, kreativiteten är stor.