LKF och HGF överens om nya nivåer för 2026 och 2027

Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) har tecknat ett tvåårigt avtal med Hyresgästföreningen som innebär att hyresnivåerna för 2026 och 2027 nu är fastställda.

– Vi vet att hyresjusteringar påverkar hushållens vardag. Genom den tvååriga överenskommelsen skapar vi stabilitet för våra hyresgäster och trygghet i deras boendeekonomi, säger Fredrik Millertson, vd på LKF.

Från och med den 1 januari 2026 höjs hyran med 3,29 procent. För nyproducerade bostäder varierar höjningen mellan 1,72 och 3,29 procent. Den 1 januari 2027 sker ytterligare en höjning med 2,29 procent, där nyproduktion justeras mellan 2,00 och 2,29 procent.

För lägenheter där varmvattenkostnaden inte ingår i den förhandlade hyran höjs priset med 2,00 kr/m³ till 62,90 kr/m³ från 1 januari 2026, och med ytterligare 1,44 kr/m³ till 64,34 kr/m³ från 2027.