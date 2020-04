Litet lån från Trention till Well

I Fastighetsvärldens rapportering om Well Fastigheter Holdings (Well) ekonomiska bekymmer har vi rapporterat om ett par långivare. De enda långivare som nämns i bolagets bokslut från augusti 2019 är Trention AB och Gabrielsson Invest. I noterna tar Well upp säkerheterna för lånen från dessa till drygt 64 mkr respektive 20 mkr. Samtidigt uppger man att de totala lånen från kreditinstitut är 64,3 mkr.

Trentions vd William Heigard kommenterar uppgifterna med att Trention endast har lånat ut 2,5 mkr till Well och att de har pant i fast egendom.

I Wells bokslut står angivet att säkerheten, som då uppskattas till drygt 64 mkr, består av 100 procent av aktierna i Brf 2.0 Holding, ett bolag som nu också är under rekonstruktion.