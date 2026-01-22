21 av Fastighetsvärldens symboler som används i magasinets stora och unika ortsanalyser.

Listor: Så bra var rådgivarna i olika områden i landet 2025

Fyra olika vinnare i fyra kategorier.

Newsflash

Idag kl. 08:36

NCC gör nedskrivning av värden med miljard

”En dämpad marknad för kommersiella fastigheter”. FV berättar vad som ligger bakom.

Newsflash

Idag kl. 07:33

Köper på Östermalm för 1 miljard

Äger fastighet i närheten. Säljer efter sex års innehav.

FV Affärskarta – se fler affärer i närområdet

Slussgården hyr ut till stjärnkrögare

Bara dagar efter den stora konferensuthyrningen.

Rekryterar Areims tidigare vd

Går in som ny affärsenhetschef.

Logistea köper för 300 mkr

Två fastigheter om totalt 33.000 kvm lokaler ingår i transaktionen.

Fastighetsbolag flyttar HK till Sveavägen

Får Finansinspektionen som grannar.
Torghusen, Realy Bostad, H2.

Köper bostadsprojekt i Sollentuna

Utökar därmed den totala portföljen till cirka 1.350 bostäder.

Bildextra: Så blir JM:s lyxbostäder i Marievik

Stockholms största nyproducerade lägenheter.
Folksam, Gävlegatan 22, Blästern 6.

Flyttar från Solna till innerstan

Lämnar Solna Business Park för innerstan och ökar lokalytorna.

Säljer till överraskande köpare på Stora Essingen

Avyttrar del av portföljen som förvärvades av Lärarförbundet 2019.

Bästa rådgivarna 2025 – i varje segment

CBRE vinner två klasser och C&W, Catella, JLL samt Colliers en vardera.

Hyr ut 7.400 kvm till polisen

Gör stor uthyrning. Tidigare butikslokal omvandlas.

Blir ny transaktionschef hos Svefa

Gör ytterligare en förstärkning inom transaktionsteamet.

Catena tar in 2,8 miljarder – redo för köpet om 9 miljarder

Har goda försvärvsmöjligheter även efter det planerade rekordköpet.

Smäll för Pandox: Stor kedja i rekonstruktion

9 hotellfastigheter med totalt 1.859 rum berörs. Pandox ledning ser lugnt på situationen.
Slussgården, Snäckan 8, tegelbacken. Konferens

Klart: Blir operatör för Slussgårdens stora i city

✓En av citys största konferensanläggningar. ✓Nära 5.000 kvm. ✓150-årigt familjeföretag blir operatör.

