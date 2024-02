Listor: Högsta priserna för markanvisningar 2023

Under vecka 8 presenterar Fastighetsvärlden i samarbete med Markanvisning.se vad som hände under markanvisningsåret 2023. Idag avslutas veckan genom att redovisa de högsta priserna för bostäder under 2023. I topp hamnar Aros Bostads köp i Norra Djurgårdsstaden med 34.000 kr/kvm.