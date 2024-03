Lista: Kommunerna som var hetast på marknaden 2023

Vaggeryd har har strax under 15.000 invånare och det attraktiva logistikområdet angränsar till Jönköpings kommun i norr. Under 2023 genomfördes här fastighetsaffärer som summerar hela 2,4 miljarder i kommunen. Det motsvarar 162.000 kronor per invånare. Det är fem gånger mer per capita än i huvudstaden. Bland köparna finns bland annat SLP, CapMan/Nordsten, Blackrock i flera köp och Genesta, Affärsvolymen kan bli rejält hög i den småländska kommunen även 2024. Blackrock har redan gjort ett större förvärv.

Högt på listan, räknat utifrån antalet invånare, hamnar även Sigtuna och Sundbyberg, den förstnämnda främst för logistikområdet Rosersberg där Arlanda, och den sistnämnda kommunen för transaktioner inom olika segment.

Fastighetsmarknaden i Stor-Stockholm omsatte 64,2 miljarder kronor under 2023, enligt Värderingsdatas sammanställning. Det är tre–fyra gånger så mycket som i Stor-Göteborg och Malmö där affärsvolymen var 18,9 respektive 16,3 miljarder kronor.

När det gäller kommunerna enskilt är det inga större överraskningar i toppen: Stockholm (med 29,5 miljarder), följt av Göteborg och Malmö.

30 kommuner med högst omsättning:

Ort Omsättning kr/inv Stockholm 29,5 29800 Göteborg 4,7 7800 Malmö 4,3 11900 Sigtuna 3,4 64700 Västerås 3,4 21300 Lund 3,2 24600 Sundbyberg 3,2 57200 Uppsala 3,1 12600 Eskilstuna 2,9 27000 Gävle 2,8 27100 Järfälla 2,5 29000 Linköping 2,5 14900 Vaggeryd 2,4 162200 Haninge 2,3 23100 Huddinge 2 17600 Örebro 1,9 11900 Halmstad 1,8 17000 Borås 1,8 15700 Halmstad 1,8 17000 Växjö 1,7 17400 Jönköping 1,6 10900 Solna 1,4 16400 Norrköping 1,4 9600 Kalmar 1,4 19400 Nyköping 1,3 22400 Helsingborg 1,1 7300 Borlänge 1,1 21300 Härryda 1 25100 Lidingö 1 20700 Södertälje 1 9800

